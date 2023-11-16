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    الهدهد

    يقيم في الإمارات.. مغن إسرائيلي يرقص عاريا على حدود غزة دعما لجنود الاحتلال

    المغني الإسرائيلي عومير آدم الذي يقيم في دبي ظهر يرقص ويغني مع جنود الاحتلال في أكثر من حفل
    وطنبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    عومير آدم يرقص عاريا بين الجيش الإسرائيلي
    عومير آدم يرقص عاريا بين الجيش الإسرائيلي

    وطن – يبدو أن المغني الصهيوني “عومير آدم” الذي انتقل بداية العام 2023 للعيش في دبي الإماراتية بعد تطبيع الإمارات مع الاحتلال، عاد إلى مشارف غزة لدعم جنود الجيش الإسرائيلي، حسب فيديو أظهره في حفل عارياً مع جنود الاحتلال وجميعهم يؤدي رقصات وحركات جنونية.

    وأظهرت اللقطات التي شاركتها حسابات في منصات التواصل جنود الاحتلال وهم عراة الصدر مع المغني الصهيوني عومير آدم، الذي قيل إنه حصل على الجنسية الإماراتية (دون تأكيد المعلومة)، لكن ما هو مؤكد أنه انتقل إلى دبي للعيش هناك حسبما أكده موقع i24news الإسرائيلي.

    ولم يكن عومير آدم يرتدي ملابس حين ظهر في الحفل المجنون سوى سروال بمنظر وصف بالمقزز، فيما بدا على جنود الاحتلال معه الجنون والحماس رغم الخسائر الفادحة التي يتلقونها في هجومهم على قطاع غزة ورغم أعداد القتلى الكبيرة التي لحقت بنظرائهم.

    ورصدت (وطن) مقطع فيديو آخر يعود لتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يؤكد أن عمير آدم حضر حفلات بالقرب من غزة بهدف ما قيل إنه تقوية المقاتلين.

    “كفعل قريش يوم بدر”

    وعلق جلال الحيدري على الفيديو مغرداً: يرقصون بطرا واشرا كفعل قريش يوم بدر وكانت هزيمتها وهؤلاء مثلها باذن الله”.

    وتمنى محمد حسن ساخراً مما تفعله دول التطبيع الخليجية: “ان شاء الله المقاومة بعد ما تنتصر تفتح السعودية والامارات وباقي الدول العربية تاني”.

    وتساءل متابع آخر: “ماذا يدخنون في تل ابيب،؟ هل كهذا يبعثون الروح في مقاتليهم!”.

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    وكان موقع i24news قد ذكر أن المغني الإسرائيلي استأجر شقة في دبي له ولشريكته شلفياه، والتي تربطه علاقة عاطفية بها منذ ثمانية أشهر (قبل يناير 2023).

    وقررت شلفياه الانضمام إليه ومن المتوقع أن يمكث في الدولة الخليجية خلال الفترة المقبلة حسب المصدر الذي نقل تلك التفاصيل بداية العام 2023.

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