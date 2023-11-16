يقيم في الإمارات.. مغن إسرائيلي يرقص عاريا على حدود غزة دعما لجنود الاحتلال

وطن – يبدو أن المغني الصهيوني “عومير آدم” الذي انتقل بداية العام 2023 للعيش في دبي الإماراتية بعد تطبيع الإمارات مع الاحتلال، عاد إلى مشارف غزة لدعم جنود الجيش الإسرائيلي، حسب فيديو أظهره في حفل عارياً مع جنود الاحتلال وجميعهم يؤدي رقصات وحركات جنونية.

وأظهرت اللقطات التي شاركتها حسابات في منصات التواصل جنود الاحتلال وهم عراة الصدر مع المغني الصهيوني عومير آدم، الذي قيل إنه حصل على الجنسية الإماراتية (دون تأكيد المعلومة)، لكن ما هو مؤكد أنه انتقل إلى دبي للعيش هناك حسبما أكده موقع i24news الإسرائيلي.

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المغني الصهيوني عومير آدم يغني لجنود العدو على مشارف غزة، جدير بالذكر أن هذا الداعر حصل على الجنسية الإماراتية مؤخراً من شيوخ الدعارة والعهر السياسي .

حطب جهنم بإذن الله وعبرة لمن لا يعتبر .#الإمارات pic.twitter.com/w7d7oDwaY7 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 15, 2023

ولم يكن عومير آدم يرتدي ملابس حين ظهر في الحفل المجنون سوى سروال بمنظر وصف بالمقزز، فيما بدا على جنود الاحتلال معه الجنون والحماس رغم الخسائر الفادحة التي يتلقونها في هجومهم على قطاع غزة ورغم أعداد القتلى الكبيرة التي لحقت بنظرائهم.

يرقصون بطرا واشرا كفعل قريش يوم بدر وكانت هزيمتها وهؤلاء مثلها باذن الله — جلال فرحان دبوان الحيدري (@glalheadariU9E9) November 15, 2023

ورصدت (وطن) مقطع فيديو آخر يعود لتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يؤكد أن عمير آدم حضر حفلات بالقرب من غزة بهدف ما قيل إنه تقوية المقاتلين.

גם אמיר דדון בא לחזק את הלוחמים pic.twitter.com/eKxGkeXVXe — ינון מגל (@YinonMagal) October 15, 2023

“كفعل قريش يوم بدر”

وعلق جلال الحيدري على الفيديو مغرداً: يرقصون بطرا واشرا كفعل قريش يوم بدر وكانت هزيمتها وهؤلاء مثلها باذن الله”.

ان شاء الله المقاومة بعد ما تنتصر تفتح السعودية والامارات وباقي الدول العربية تاني — mohammad hasan (@shandotop) November 16, 2023

وتمنى محمد حسن ساخراً مما تفعله دول التطبيع الخليجية: “ان شاء الله المقاومة بعد ما تنتصر تفتح السعودية والامارات وباقي الدول العربية تاني”.

ماذا يدخنون في تل ابيب،؟ هل كهذا يبعثون الروح ف مقاتليهم! — its just abe.🇵🇸 (@secxtanx2) November 16, 2023

وتساءل متابع آخر: “ماذا يدخنون في تل ابيب،؟ هل كهذا يبعثون الروح في مقاتليهم!”.

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وكان موقع i24news قد ذكر أن المغني الإسرائيلي استأجر شقة في دبي له ولشريكته شلفياه، والتي تربطه علاقة عاطفية بها منذ ثمانية أشهر (قبل يناير 2023).

المغني !لصـ@ـيونـ-ـي عومير آدم؛ يغني لجنود العدو على مشارف #غزة قبيل التدخل البري، علماً أنه حصل على الجنسية الإماراتية مؤخراً، في حفل مع الفنان المصري محمد رمضان. pic.twitter.com/2FzwrwV0yY — مفتاح (@keymiftah79) October 17, 2023

وقررت شلفياه الانضمام إليه ومن المتوقع أن يمكث في الدولة الخليجية خلال الفترة المقبلة حسب المصدر الذي نقل تلك التفاصيل بداية العام 2023.