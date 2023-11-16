فيديو يمزق القلب.. جثامين متراكمة لأطفال فلسطينيين استشهدوا في غزة

وطن- لخّص مقطع فيديو مأساوي، جانبا مما فعلته آلة القتل الإسرائيلية بأطفال غزة، خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

وأظهر مقطع الفيديو، عددا من الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في منطقة حي الشيخ رضوان في غزة.

هؤلاء الصغار كانوا نائمين في منازلهم عندما قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الفاشي بقصف منازلهم على رؤوسهم ونتج عن ذلك مجزرة ارتقى فيها عشرات الشهداء والجرحى في حي الشيخ رضوان بغزة.#GazaGenocide pic.twitter.com/EoB03P2nGF — رضوان الأخرس (@rdooan) November 15, 2023

وبيّن الفيديو، عددا كبيرا من الأطفال الشهداء الذين تراكمت جثامينهم فوق بعضها البعض، وتراصت على أحد الأرصفة في مشهد لا يتحمله قلب.

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وكانت هذه الغارة الإسرائيلية قد تسببت في استشهاد أكثر من 15 شخصا، ممن كان بالإمكان انتشالهم في حين تعذر انتشال آخرين من تحت الأنقاض.

استشهاد 4710 أطفال منذ بدء الحرب على غزة

وبعد دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ41، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 11500 شخص، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800 شخصا.

ومنذ أربعة أيام، تواجه وزارة الصحة في غزة، تحديات جمة في تحديات في تحديث أعداد الضحايا بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات الشمال.

شهداء غزة من الأطفال يفوق غيرها

وعدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة يفوق عدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم في الصراعات المسلحة في 22 بلدًا في أي عام منذ 2020.

ويشكل عدد الأطفال في غزة تحت سن الـ15 عامًا 55.7% من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن طفلًا يُستشهد في المتوسط كل 10 دقائق في قطاع غزة.