فيديو مؤلم لطفل فلسطيني فقد عائلته وساقيه بقصف الاحتلال لمنزلهم في غزة

وطن- مأساة ما بعدها مأساة للطفل الفلسطيني أحمد شبات الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات، بعد فقدان عائلته وساقيه بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة.

والتقط الصحفي الفلسطيني عطية درويش، مقطع فيديو مؤلم للطفل الفلسطيني شبات النائم على سرير المشفى، بعد فقدان ساقيه وعائلته بقصف الاحتلال خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال41 على التوالي.

الطفل الفلسطيني أحمد شبات فقد عائلته وساقيه

الطفل الفلسطيني أحمد اليتيم يجهل ما حل به وبعائلته بعد تمرير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة.

وباتت تلك المشاهد المؤلمة والمأساوية تكرر في ظل الصمت الدولي والتخاذل العربي، على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء وضوء أخضر أمريكي في غزة.

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فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1160 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة في قطاع غزة، منذ بداية حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، راح ضحيتها الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين بتلك المجازر.

8 ألاف طفل وإمرأة ارتقوا شهداء يغزة

وكان من بين تلك المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة، مجزرة مشفى المعمداني ومخيمات جباليا والبريج والمغازي والشاطئ وغيرها.

وارتقى أكثر من 8 ألاف طفل فلسطيني وامرأة شهداء، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية بغزة.

وعن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، فقد استشهد أكثر من 11 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 29 ألف بجراح مختلفة، بحسب آخر تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى الآن.