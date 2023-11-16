عادل لامي لاعب المنتخب القطري السابق يُؤدي مناسك العمرة عن أهل غزة ويدعو لهم من أمام الكعبة المشرفة (شاهد)

وطن- أدى نجم المنتخب القطري السابق لكرة القدم عادل لامي 38 عاماً، مناسك العمرة عن أهل غزة الأحياء والأموات، والدعاء لهم من أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، تعبيراً عن تضامنه مع القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة.

وخرج النجم القطري من أصول كويتية عادل لامي، في مقطع فيدو متداول من قبل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: ” السلام عليكم، من هذا المكان المبارك، نشهد الله سبحانه وتعالى أنني ما أبي من هذا الفيديو رياء ولا سمعة، اللهم إني نويت العمرة إخواني في غزة الأحياء والأموات”.

عادل لامي يؤدي مناسك العمر عن أهل غزة

وتابع اللاعب لامي، ” اللهم إني نويت عمرة لإخواني في غزة إهداء لهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم وعدونا، اللهم انصرهم.. من هذا المكان أدعوك ياربي أن تنصرهم نصرا عزيرا مؤزرا من عندك يا كريم، اللهم أنزل عليهم جند من عندك، اللهم أهزم الصهاينة الملاعين الغاصبين ياربي يا كريم”.

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مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال42 على التوالي.

كما وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1168 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، كان أخرها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء بعد قصف حي سكني دون سابق إنذار على رؤوس ساكنيه.

واتقى أكثر من 11 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تفوق 70%، وأصيب ما يزيد عن 29 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى الساعة.