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    “رائحة المسك” تفوح من جثمان شهيد في غزة وسط دهشة الحضور (فيديو)

    شهيد فلسطيني في قطاع غزة من حافظي القرآن الكريم تفوح منه رائحة طيبة أذهلت الحضور
    خالد الأحمدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    رائحة المسك تفوح من حافظ قرآن في غزة
    فلسطينيون يودعون شهيدا تفوح منه رائحة المسك

    وطن – تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجثمان شاب فلسطيني استشهد في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة، ووفق ناشري المقطع فإن رائحة المسك طغت على رائحة الدم في مشهد مؤثر.

    وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الفلسطينيين وهم يقفون فوق جثة لشهيد قال ناشروه إنه من حافظي القرآن الكريم، ويقومون بنزع الكفن عنه وتلمس جسده ويسمع أجدهم وهو يقول: “ادعولوا يا شباب” فيما يقول آخر: “ماشاء الله عطر عطر”.

    ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في فلسطين، ففي تشرين الأول الماضي، أكد صحافيون في قطاع غزة المحاصر أن جثامين الشهداء تفوح منها رائحة مسك قوية.

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    وقال صحافي إن أحد الشهداء منذ يومين وهو تحت الأنقاض غير أن رائحة المسك تفوح منه بقوة.

    وفي الثالث عشر من أكتوبر الماضي، تداول الناشطون مقطع فيديو مشابه لشهيد يدعى “مصطفى سامي الأعرج” أحد الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة الاحتلال بمدرسة أسامة بن زيد شمال غزة.

    وبدت رائحة المسك تفوح من جسده ، وقال الحاضرون إنه ورغم بقاء الشهيد يومين تحت الأنقاض، إلا أنه وبعد إخراجه من تحت الأنقاض وجدوا أن جسده يفوح منه رائحة المسك والتي تملأ المكان.

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