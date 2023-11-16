“رائحة المسك” تفوح من جثمان شهيد في غزة وسط دهشة الحضور (فيديو)

وطن – تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجثمان شاب فلسطيني استشهد في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة، ووفق ناشري المقطع فإن رائحة المسك طغت على رائحة الدم في مشهد مؤثر.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الفلسطينيين وهم يقفون فوق جثة لشهيد قال ناشروه إنه من حافظي القرآن الكريم، ويقومون بنزع الكفن عنه وتلمس جسده ويسمع أجدهم وهو يقول: “ادعولوا يا شباب” فيما يقول آخر: “ماشاء الله عطر عطر”.

"رائحته مسك".. فلسطينيون يودعون حافظا للقرآن استشهد في قصف الاحتلال شمال قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/RMH1OLYdbA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 16, 2023

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في فلسطين، ففي تشرين الأول الماضي، أكد صحافيون في قطاع غزة المحاصر أن جثامين الشهداء تفوح منها رائحة مسك قوية.

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وقال صحافي إن أحد الشهداء منذ يومين وهو تحت الأنقاض غير أن رائحة المسك تفوح منه بقوة.

رائحة مسك الشهداء تطغى بالرغم من وجود مئات الجثث تحت الأنقاض#خبرني pic.twitter.com/F38lFaKezA — خبرني Khaberni (@khaberni) October 19, 2023

وفي الثالث عشر من أكتوبر الماضي، تداول الناشطون مقطع فيديو مشابه لشهيد يدعى “مصطفى سامي الأعرج” أحد الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة الاحتلال بمدرسة أسامة بن زيد شمال غزة.

"رائحة المسك تفوح من جثمان أحد الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة مدرسة أسامة بن زيد" يالله حسن الخاتمة pic.twitter.com/aPukNgIpqI — ᴰᵒᵃ𓂆 (@doa98i) November 3, 2023

وبدت رائحة المسك تفوح من جسده ، وقال الحاضرون إنه ورغم بقاء الشهيد يومين تحت الأنقاض، إلا أنه وبعد إخراجه من تحت الأنقاض وجدوا أن جسده يفوح منه رائحة المسك والتي تملأ المكان.