داعية أردني يتطاول على المقاومة ويصف طوفان الأقصى “بالمغامرة العبثية الفاشلة” (فيديو)

وطن – خرج داعية أردني يدعى “سمير مراد” بحديث لاقى ضجة واسعة وغضباً كبيراً بين نشطاء منصات التواصل، تناول فيه أحداث فلسطين والحرب الإسرائيلية على غزة، ووصف طوفان الأقصى بأنه “حرب عبثية فاشلة تقودها إيران الفارسية” حسب زعمه.

وذهب الداعية السلفي الأردني سمير مراد في حديثه تارة بالاستدلال بالقرآن الكريم وآياته وتأويل المعاني على هواه وبأن الله لم يذكر آيات النصر للمؤمنين بل “ينصر من يشاء”، وتارة أخرى بالدفاع عن الحكام العرب وبأنه “لا حول لهم ولاقوة” إلا الانبطاح للولايات المتحدة وقوى الشر حول العالم.

معلش تحملونا نوخذ من وقتكم دقيقية من التقيؤ الفكرى، ولعق الاحذية،، نسي هذا الذكر غزوة مؤتة عندما كان جيش المسلمين 3000 وجيش الروم والغساسنة 200الف،،، قل لرسول الله عز وجل انها كانت غزوةً عبثية،،، الا لعنة الله على كل مخذل رعديد،#غزه_مقبرة_الدبابات pic.twitter.com/OTvQ6HHSxA — 🇯🇴 Majd (@jordanmajd2) November 15, 2023

الشيخ سمير مراد يهاجم فصائل المقاومة ويسخر منها

ولم تنتهي حجج وبراهين الشيخ السلفي الأردني بما سبق، بل راح يزعم أن حرب المقاومة الفلسطينية وحركة حماس ضد إسرائيل هي “مغامرة عبثية فاشلة.. إيرانية فارسية وغير سنية” وأن محاربة أمريكا وإسرائيل والوقوف في وجههم “نوع من العبث والجنون والانتحار” حسب زعمه.

وقال ما نصه: “أنت تواجه أمما وليس معك أحد.. فإذا قلت معي الله.. أقول لك: والله كمان مع غيرك.. الله مع الكفار.. ولهذا يقول الله بآيات الجهاد: ينصر من يشاء .. ما قال ينصركم يا مسلمين.. كلام فارغ لا تضحكوا علينا بهذه العبارات وهذه الفهوم التي لا يعرفها الفقهاء.”

وتابع سمير مراد مبررا لحكام العرب انبطاحهم وموقفهم المتخاذل: “أما بالنسبة لدور الحكام العرب ايش بيعملك الحاكم العربي.. أنت تتكلم عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا.. اخوان فككوا من الهبل والتزموا بشرع الله.”

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وأكمل الداعية الأردني مهاجما حماس وفصائل المقاومة: “وشرع الله لا يعني هذه المغامرة الفاشلة.. المغامرة العبثية للمقاومة الفارسية ـ يقصد حماس ـ هي مقاومة مرعية من إيران فارس.. مش مرعية من أهل السنة والجماعة.”

وتناسى الشيخ المزعوم بحسب ردود نشطاء عليه الآيات التي تؤكد “كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله” وتلك التي تأمر الناس بالقتال والزود عن النفس والعرض، وراح يستدل بحجج متناقضة، حسبما أكده رواد منصات التواصل.

هذا مقطع فكاهي يستهزء ببعض شيوخ الدين؟؟ ولا يتكلم جد؟؟ — Manara (@ALMANAR911) November 16, 2023

وتساءل أحد المتابعين: “هذا مقطع فكاهي يستهزء ببعض شيوخ الدين ولا يتكلم جد؟” وكتب آخر: “من وين بتطلع هي الأشكال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”.

أغلبية الشيوخ اعتقد انهم كانو عاقين لاهاليهم

عشان هيك طلعو عاقين لكلشي — أم ليث كنعان (@KanaanRema) November 16, 2023

وذكرت أم ليث كنعان: “أغلبية الشيوخ اعتقد أنهم كانوا عاقين لأهاليهم عشان هيك طلعوا عاقين لكل شي”.

لما تكون في المدرسة ١٢ سنة فاشل و هربان و اتجيب معدل واطي و تدخل كلية الشريعة هيك رح تكون. — ريما (@ekBR94fwixJd5vT) November 15, 2023

وكتبت ريما: عن الشيخ المزعوم: “ما تكون في المدرسة ١٢ سنة فاشل و هربان و اتجيب معدل واطي و تدخل كلية الشريعة هيك رح تكون”.

مشايخ السلطة

وكانت شبكة “خط البلدة” قد نشرت على منصة “إكس” تقريراً تحدث عما فضحته عملية “طوفان الأقصى” وأظهرته من فارق كبير بين العالم الشهير العز بن عبدالسلام ـ الذي عرف تاريخيا بمناصحته للحكام وانتقاد خيانة بعضهم علنا ـ وبين وعلماء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المحابين للسلطان مثل عبد الرحمن السديس رئيس هيئة شؤون الحرمين.

واستذكرت الشبكة موقف الشيخ العز بن عبد السلام من الخيانة والتعاون مع الصليبين، حين عارض بشجاعة حاكم دمشق الصالح إسماعيل وتصدى له على المنابر، في حين يحلل علماء السلطان الحرام ويبررون فجورهم.