وطن – أفادت مجموعة الاتصالات الفلسطينية في بيان عاجل لها، الخميس، بتوقف خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.

ومن جانبها قالت مجموعة “نت بلوكس” إن قطاع غزة يشهد انقطاعا كبيرا للإنترنت.

الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة

وكان مراسل قناة “الجزيرة” أكد وجود صعوبات في شبكات الاتصال والإنترنت في جميع محافظات قطاع غزة، كما لفت إلى انقطاع الاتصالات مع الموجودين في “مجمع الشفاء” بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.

عاجل | مجموعة الاتصالات الفلسطينية: توقف خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) November 16, 2023

وفي تصريحات سابقة له قبل ساعات قال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية: “المهددون والمحاصرون في المستشفى هم الآن يتعرضون إلى إبادة، ولا يزال هناك الكثير من المرضى يموتون في بيوتهم ولا أحد يسأل عنهم.”

هذا وكرر المفوض العام للأونروا دعوته إلى وقف إطلاق النار إذا كانت هناك إرادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة.

وقال: “من المؤسف أن تلجأ منظمة أممية إلى تسول الوقود كما تفعل وكالتنا حاليا.”

وتابع: “70% من سكان جنوب قطاع غزة لا يمكنهم الحصول على ماء نظيف.”

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العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر

فيما أكد مدير وكالة الأونروا أنهم “يواجهون خطر تعليق عمليات الوكالة الإنسانية في قطاع غزة بالكامل بسبب نقص الوقود.”

وفي بيان عاجل لها طالبت الخارجية العمانية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للتدهور الأمني والإنساني في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث استمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800.