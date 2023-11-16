بعد تطاوله على المقاومة.. وائل غنيم يعلن تأسيس كتائب السادات على غرار القسام وهذه مهامها

وطن- على غرار كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لكن بمهام مختلفة، أعلن الناشط المصري وائل غنيم، تأسيس كتائب الشهيد أنور السادات.

غنيم – المعروف بأنه مفجر ثورة 25 يناير التي اندلعت في 2011 وأطاحت بالديكتاتور الراحل حسني مبارك، قال في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “أعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد أنور السادات الإلكترونية بعنوان جيش السلام”.

وأضاف: “الهدف هو تركيز الجهود لمقاومة التطرف في العالم العربي والإسلامي والرد على الأبواق الناعقة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكامنا ورؤسائنا وولاة أمورنا”.

أعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد أنور السادات الإلكترونية بعنوان #جيش_السلام الهدف هو تركيز الجهود لمقاومة التطرف في العالم العربي والإسلامي والرد على الأبواق الناعقة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكامنا ورؤسائنا وولاة أمورنا pic.twitter.com/cTYWqNbWp3 — Wael Ghonim (@Ghonim) November 16, 2023

وائل غنيم يشيطن المقاومة الفلسطينية

الخطوة التي أقدم عليها وائل غنيم، تأتي بعد أيام قليلة من تعرضه لانتقادات حادة إثر هجومه على المقاومة الفلسطينية ومحاولته شيطنتها، شأنه شأن الكثير من صهاينة العرب الخادمين لسياسات وأهداف الاحتلال.

وكان غنيم قد هاجم زعماء المكتب السياسي لحركة حماس في قطر وتركيا، مرددا “الأسطوانة المشروخة” التي يروجها الاحتلال نفسه والمتصهينين العرب بالزعم أن قادة المقاومة يعيشون في الخارج مترفون ويتركون المواجهة للشعب.

ففي تطاول على قادة الحركة بالخارج وخاصة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، حاول غنيم الانتقاص منهم وتشويههم عبر أسلوبه الساخر بقوله: “يتناولون البرغر في تركيا وقطر، بينما أهلهم يقتلون في غزة بالصواريخ”.

"هل من الدين ترك أهلك يضربون؟.. الرسول كان هيبقى في خندق ولا فندق".. هجوم قوي من #وائل_غنيم ضد قيادات حــ ماس#eXtranews pic.twitter.com/L5s7Kxasrv — eXtra news (@Extranewstv) November 11, 2023

غضب واسع من وائل غنيم

هجوم وائل غنيم على المقاومة الفلسطينية، جعله مادة للانتقادات الحادة من قِبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التيك توكر إيمان يحيى تؤدب وائل غنيم

وبرز من بين ردود الأفعال الغاضبة من وائل غنيم، تعليق التيك توكر المصرية إيمان يحيى التي شنت هجوماً عنيفاً على وائل غنيم.

وقالت التيكتوكر المصرية في مقطع فيديو متداول، مخاطبة غنيم: “عندما تريد أن تشتم أحداً فيجب أن يكون ذلك بناء على مواقف قام بها أو أشياء فعلها، وليس مهاترات وأشياء لا أساس لها من الصحة”.

وتساءلت إيمان متحدثة عن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: “هل تعتقد أنه شخص وفرّت له كل الظروف، وتعلم وتخرج مهندساً مثلك وبات المدير الإقليمي لشركة غوغل ويدرس في جامعة هارفارد كما درست؟”.

وتابعت: “أبو عبيدة جاء من وسط الاحتلال وعاش ثلاث أرباع حياته في السجن وأهله وأكثر من 20 ألف شخص من شعبه في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومقدساته التي يفترض أن تكون مقدساتك أيضاً تنتهك كل يوم”.