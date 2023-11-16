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    الهدهد

    الحرب على غزة.. نائب يزلزل مجلس الأمة بسبب استثمارات كويتية تخدم إسرائيل (شاهد)

    الكندري دعا لجان المجلس لأداء دورها في البحث والتحري عن موضوع الاستثمارات في ظل الحرب على غزة
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالكريم الكندري
    عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالكريم الكندري

    وطن- انفعل عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالكريم الكندري، بسبب الاستثمارات الكويتية التي تخدم إسرائيل في ظل العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

    وقال الكندري، في كلمة له بالمجلس، إن مستشفيات غزة تتعرض للقصف تحت غطاء شرعي من دول وصفها بـ”الأصدقاء والحلفاء”.

    وأضاف عبدالكريم الكندري أن هناك معلومات رشحت عن وجود استثمارات كويتية مباشرة وغير مباشرة تخدم الكيان الصهيوني، موضحا أن لجان المجلس عليها مهمة البحث والتحري عن هذا الموضوع.

    وشدد على أن قضية فلسطين لم تنتهِ، موضحا أنه مع مرور أكثر من 40 يوما من الحرب على غزة فلا يجب الاعتياد على مشاهد الدم وأرقام الشهداء.

    وتابع عبدالكريم الكندري: “لا يزال إخواننا هناك تحت القصف ونحو 5000 طفل استشهد والأرقام في تزايد، والأهداف أصبحت مدنية بحتة”.

    مواقف كويتية معلنة ضد الحرب على غزة

    يُشار إلى أن المواقف الكويتية المعلنة تعبر عن رفض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ففي وقت سابق وافق مجلس الأمة (البرلمان)، على توصيات عدة، أهمها إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة إسرائيل السياسيين والعسكريين كـ”مجرمي حرب” في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

    كما قرر المجلس، تأسيس مدينة الكويت الإنسانية في قطاع غزة، ودعوة الحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات جادة في كسر الحصار ورفض التطبيع مع تل أبيب، ودعا أيضاغرف التجارة ورجال الأعمال لتفعيل المقاطعة لإسرائيل.

    وفي وقت سابق أيضا، قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن بلاده ثابتة على دعم القضية الفلسطينية ورافضة لما وصفها بـ”الأحداث الدامية” في غزة.

    ودعا لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم الجھود الھادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.

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