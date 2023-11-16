إيلون ماسك يدعم اتهام اليهود بإثارة الكراهية ضد الأشخاص البيض

وطن- أيد مالك شركة إكس، إيلون ماسك، منشورًا على منصته للتواصل الاجتماعي، اتُهم فيه اليهود بإثارة الكراهية ضد الأشخاص البيض.

ورد ماسك من حسابه الشخصي على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر: “لقد قلت الحقيقة الفعلية”.

وأدلى إيلون ماسك بهذا التعليق عندما نشر أحد المستخدمين مقطع فيديو، يصور أبًا يوبخ ابنه لأنه أدلى بتصريحات معادية للسامية على الإنترنت.

ورد مستخدم آخر قائلاً: “المجتمعات اليهودية كانت تدفع بالنوع الدقيق من الكراهية الجدلية ضد البيض والتي يزعمون أنها تريد أن يتوقف الناس عن استخدامها ضدهم”.

تعليق جديد من ماسك

وفي منشورات لاحقة، كتب إيلون ماسك أنه لا يعتقد أن “جميع الجاليات اليهودية” تكره الأشخاص البيض.

لكنه قال إن رابطة مكافحة التشهير “تهاجم بشكل غير عادل غالبية الغرب، على الرغم من دعم غالبية الغرب للشعب اليهودي وإسرائيل وذلك لأنهم لا يستطيعون، بمبادئهم الخاصة، انتقاد الأقليات التي تشكل التهديد الرئيسي لهم.

وأضاف: “أشعر بإهانة شديدة من رسائل رابطة مكافحة التشهير ADL وأي مجموعات أخرى تروج للعنصرية المناهضة للبيض بحكم الأمر الواقع أو العنصرية المناهضة لآسيا أو العنصرية من أي نوع”.

خلاف بين ماسك ورابطة مكافحة التشهير

وكان إيلون ماسك ورابطة مكافحة التشهير ADL على خلاف لمدة عام تقريبًا. بعد فترة وجيزة من استحواذ الملياردير الشهير على المنصة في عام 2022، شجعت ADL الشركات على إيقاف إنفاقها الإعلاني على الموقع مؤقتًا احتجاجًا على قيام ماسك بإزالة الحواجز ضد خطاب الكراهية، على الرغم من استأنفت ADL إعلاناتها المدفوعة على المنصة .

زيادة خطاب كراهية على منصة إكس

وقال موقع تايمز أوف إسرائيل، إن إيلون ماسك واجه اتهامات بأن خطاب الكراهية ومعاداة السامية قد زاد بشكل ملحوظ على منصة إكس منذ أن تولى إدارة الشركة في عام 2022، بالإضافة إلى اتهامات باستخدام استعارات معادية للسامية بنفسه.

وأضاف الموقع أن ما سماها “معاداة السامية على مستوى العالم” زادت بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أفاد باحثون في يونيو أن التغريدات المعادية للسامية باللغة الإنجليزية زادت بأكثر من الضعف منذ أكتوبر 2022.