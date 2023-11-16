إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوبي القدس واشتباه في قنبلة.. واستشهاد 3 فلسطينيين (شاهد)

وطن- أصيب خمسة إسرائيليين أحدهم على الأقل في حالة حرجة، في عملية إطلاق نار وقعت جنوبي مدينة القدس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن ثلاثة أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار في الطريق المؤدي من القدس إلى بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت خدمات الطوارئ الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء، بأن الحادث وقع عند حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس.

استشهاد 3 شبان فلسطينيين

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، استشهد 3 شبان فلسطينيين قيل إنهم نفذوا عملية إطلاق النار على حاجز النفق قرب بيت لحم.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار، جرى إغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى طريق حاجز النفق أمام حركة المرور، فيما استنفرت شرطة الاحتلال قواتها إلى المنطقة.

اشتباه في وجود قنبلة

واشتبهت قوات الاحتلال في وجود قنبلة في مكان العملية، ما دعاها لاستنفار الإجراءات الأمنية.

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إنه تم توثيق عدة إصابات بعملية إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس، وتحدث عن أنه تم إطلاق النار على المنفذين.

وبعد العملية، قامت الشرطة بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك”، بإغلاق المنطقة وإجراء عمليات تفتيش، ويتم فحص المنطقة لاستبعاد احتمال وجود المزيد من المسلحين.