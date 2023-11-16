إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوبي القدس واشتباه في قنبلة.. واستشهاد 3 فلسطينيين (شاهد)

وطن- أصيب خمسة إسرائيليين أحدهم على الأقل في حالة حرجة، في عملية إطلاق نار وقعت جنوبي مدينة القدس.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن ثلاثة أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار في الطريق المؤدي من القدس إلى بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
#شاهد| هجوم على #حاجز_الأنفاق بين #القدس و #بيت_لحم نفذه 3 مقاومين ما أدى لاستشهادهم واصابة 6 من الجنود والمستوطنين خلال الاشتباك .#مصر_تمول_غزو_غزه #مهرجان_الجونه_السينمايي #الدحيح #تركي_الحمد #الدولار #الشماغ_الاحمر #طوفان_المقاطعه #ولي_العهد #غزه_مقبره_الدبابات #غزة pic.twitter.com/fQ1zXMs49f
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 16, 2023
وأفادت خدمات الطوارئ الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء، بأن الحادث وقع عند حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس.
استشهاد 3 شبان فلسطينيين
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، استشهد 3 شبان فلسطينيين قيل إنهم نفذوا عملية إطلاق النار على حاجز النفق قرب بيت لحم.
وفي أعقاب عملية إطلاق النار، جرى إغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى طريق حاجز النفق أمام حركة المرور، فيما استنفرت شرطة الاحتلال قواتها إلى المنطقة.
#شاهد| لحظو تنفيذ الهجوم على #حاجز_الأنفاق بين #القدس و #بيت_لحم واستشهاد احد المقاومين #مصر_تمول_غزو_غزه #مهرجان_الجونه_السينمايي #الدحيح #تركي_الحمد #الدولار #الشماغ_الاحمر #طوفان_المقاطعه #ولي_العهد #غزه_مقبره_الدبابات #غزة pic.twitter.com/8Ffhln1ajx
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 16, 2023
اشتباه في وجود قنبلة
واشتبهت قوات الاحتلال في وجود قنبلة في مكان العملية، ما دعاها لاستنفار الإجراءات الأمنية.
يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إنه تم توثيق عدة إصابات بعملية إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس، وتحدث عن أنه تم إطلاق النار على المنفذين.
وبعد العملية، قامت الشرطة بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك”، بإغلاق المنطقة وإجراء عمليات تفتيش، ويتم فحص المنطقة لاستبعاد احتمال وجود المزيد من المسلحين.
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