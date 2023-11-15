“قتل أطفالهم مسلّ وممتع”.. فلسطيني يوثق دعم إسرائيليين للمجازر في غزة (فيديو)

وطن – كشف مقطع مصور نشره صانع المحتوى الفلسطيني حمزة صادقة عن مدى الإجرام الكبير الذي تقوم عليه ما تسمى “دولة إسرائيل” حكومة ومستوطنين من خلال تعبيرهم عن الرغبة في قتل كل فلسطيني، في فيديو يدحض كل الأكاذيب التي تبرر للاحتلال جرائمه تحت حجة محاربة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأظهر الفيديو حوار حمزة مع إسرائيليين، وسؤالهم حول موقفهم من الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال في غزة لتسارع مستوطنة إسرائيلية للإجابة بأنها تدعم قتل الأبرياء داخل القطاع المحاصر “لأنهم يستحقون ذلك”، بحسب زعمها الذي ينم عن إجرام كبير يقوم عليه الاحتلال منذ قيامه بإعلان دولة لا حق ولا أساس لها في الأراضي العربية.

ورد صانع المحتوى على المستوطنة باستغراب معبراً عن صدمته من كم الحقد الكبير الذي تقوم عليه إسرائيل (حكومة ومستوطنين): “ما هو الممتع في قتل الأطفال؟”، لترد مستوطنة إسرائيلية أخرى: “نعم، نحن نقتل أطفالكم. وهو أمر مسلٍ جدا”.

الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي

وسرعان ما قطعت المستوطنة الحوار الدائر بإطلاق وابل من الشتائم بحق صانع المحتوى وبحق فلسطين وشعبها لتؤكد الوجه الحقيقي لكل ما يقوم عليه الاحتلال من إرهاب وعنف ينشأ عليه الإسرائيلي منذ ولادته.

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وأدى قصف الاحتلال الإسرائيلي الوحشي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى استشهاد 4600 طفل فلسطيني في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وفي ظل تصاعد وحشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي تقوم قواته باستهداف المستشفيات والأحياء السكنية وترتكب الفظائع بحق المدنيين.

واقتحم الاحتلال مؤخراً مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد أيام من حصاره وقصفه فيما أدت الحرب الوحشية التي يشنها ضد القطاع إلى ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 11320 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة.