عبد الله كميل يهاجم حماس ويبرر انبطاح فتح: “لن نمارس جنونا تحت شعار مقاومة” (فيديو)

وطن – أثارت تصريحات للقيادي بحركة فتح عبدالله كميل، رد خلالها على مطالبة أجهزة السلطة الفلسطينية بالانخراط في مواجهة الاحتلال، غضبا واسعا تجاه المسؤول بفتح وتجاه الحركة بين الفلسطينيين على مواقع التواصل.

اللواء عبدالله كميل محافظ “سلفيت” وعضو المجلس الثوري لفتح، اعتبر في مقابلة تلفزيونية له أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الآن كما تفعل حركة حماس هو “جنون” حسب زعمه.

عبد الله كميل يبرر انبطاح فتح ويهاجم حماس

وقال وفق ما رصدت (وطن): “أن نمارس الجنون تحت شعار مقاومة ونتخذ قرارا بفتح حرب على إسرائيل وأمريكا وأوروبا بـ15 قطعة سلاح هذا سيجر الويلات على الشعب الفلسطيني.

وبرر المسؤول بفتح هجومه على حماس وانبطاحه وزعماء حركته حديثه بالقول: “السلطة الفلسطينية وطنية وهي سلطة رسمية معترف بها أمام العالم.. أن تتخذ قرارا بشن الحرب على إسرائيل هذا يعني بأن إسرائيل ستتحجج أمام العالم بأنها في حرب وتدافع عن نفسها وستقوم بإنهائنا كفلسطينيين تحت شعار الحرب زي ما بيصير الان في غزة.”

وتابع عبدالله كميل: “وبالتالي نحن لا نخجل عندما نقول نريد أن نحقن دماء شعبنا والآن نحن نطالب بوقف العدوان وهذا أمر مهم ويعبر عن وطنيتنا.. والشكر والتقدير لكل الدول والمؤسسات التي تقف معنا.”

“لن نعلن الحرب بـ15 قطعة سلاح”

واستطرد المسؤول بفتح في الدفاع عن الحركة وأجهزتها ضد الانتقادات الواسعة التي طالتها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر لموقفها المتخاذل، بأن هذه الأجهزة “أجهزة مناضلة ولكن هل تريد منا أن نمارس جنون يؤدي إلى حرق الضفة الغربية؟”

وأكمل: “هل تريد منا بـ15 قطعة سلاح بدك إياها تواجه الدبابات والطائرات الإسرائيلية هل تريد منا أن نحرق الضفة ويطبق مشروع التهجير وبالتالي تنتهي القضية الفلسطينية.”

وقال المسؤول بفتح عبدالله كميل مبررا انبطاحه وقادة الحركة: “نحن نعرف متى نقاتل وكيف نقاتل.. وبالتالي الشعب الفلسطيني الآن مطلوب منه أن يقف ضد هذا العدوان ويطالب بوقفه لا أن يتخذ قرارا وعلى إثر هذا القرار يتم تدمير كل ما تبقى لنا كفلسطينيين.. أرواح الناس بأعناق القيادة الفلسطينية.

والأربعاء، أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، رشقات صاروخية على الأراضي المحتلة، وأسقطت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، طائرة مسيّرة.

وكانت كتائب القسام قد ذكرت، الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 9 جنود إسرائيليين، وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا في مختلف محاور التوغل بقطاع غزة.