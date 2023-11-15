جمال بلماضي يُدافع عن عطال بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لدعمه فلسطين

وطن- دافع المدرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن لاعبه يوسف عطال نجم فريق نيس الفرنسي، الذي تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب دعمه فلسطين.

وقال المدرب الجزائري جمال بلماضي، خلال مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة الجزائر أمام الصومال وموزمبيق في منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، ” يوسف عطال يخضع لبرنامج خاص حتى يكون جاهزا، ولن أتخلى عن تواجده مع المنتخب الوطني الذي يمثل أولوية”.

جمال بلماضي يدافع عن يوسف عطال

وأردف بلماضي، ” الجميع يعلم ما يعيشه اللاعب يوسف عطال والعقوبة المؤسفة، لأنه كان في ديناميكية ونسق تصاعدي، كما أننا نعرف مشكلته وسنحاول مساعدته..”.

🔴 الناخب الوطني جمال بلماضي حول غياب يوسف عطال : 🔴 بلماضي: موقف عطال للأسف جاء في وقت حساس وأنتم تعرفونه 🔴 بلماضي: يوسف عطال تعرض لضربة قوية بإبعاده ونحن نسانده في قضيته pic.twitter.com/M4sqnknWRa — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 12, 2023

كما وأضاف، “اللاعب عطال عانى من مشكل الإصابات في الفترة الماضية، وكنا نعتقد أننا طوينا تلك الصفحة بعدما أصبح في جاهزية تامة مع فريقه والمنتخب قبل أن تأتي هذه العقوبة”.

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عقوبة يوسف عطال

وواصل، “عقوبة اللاعب يوسف عطال، تعتبر ضربة موجعة للمنتخب، لن ألوم نادي نيس الفرنسي على ذلك”.

وختم بلماضي حديثه، ” هناك برنامج ليس مثالياً باعتبار أن الأفضل هو المشاركة في اللقاءات مع فريقه في الدوري الفرنسي، ولكن هناك إمكانية لتجهيزه..”.

وكانت اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن عن إيقاف اللاعب يوسف عطال ل8 مباريات على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية.

يذكر بأن منتخب الجزائر في المباراة القادمة أمام منافسه الصومال، الخميس، على ميدان ملعب “نيسلون مانديلا” بدولة الجزائر في منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

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