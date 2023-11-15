الشيخة موزا لأطفال فلسطين: “أشهد أنكم وُلدتم رجالا وفضحتم بصمودكم من حسبناهم يوما رجالا” (فيديو)

وطن – أشادت شخصيات عربية إعلامية وسياسية بموقف الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر تميم بن حمد، الذي تجسد باعتذارها عن دورها كسفيرة لمنظمة اليونسكو للنوايا الحسنة، لافتة إلى أن المنظمة فشلت في إنقاذ أطفال غزة.

وأكدت الشيخة موزا فشل اليونسكو في إغاثة أطفال غزة والاضطلاع بدورها في دعم وإنقاذ أكثر ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.

وعبرت والدة أمير قطر عن موقفها الذي لقي إشادة واسعة، خلال مشاركتها في “قمة عقيلات قادة الدول” في إسطنبول الذي حمل عنوان :”قلب واحد من أجل فلسطين”.

تصريحات الشيخة موزا عن غزة

وكانت الشيخة موزا قد شغلت دور المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2003.

والدة الأمير التي تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع، أطلقت عدة مشاريع بما في ذلك الصندوق الدولي للتعليم العالي في العراق.

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وقالت الشيخة موزا بنت ناصر إن “إسرائيل تواصل حاليا هجماتها على قطاع غزة متجاهلة كافة أحكام القانون الدولي، والعالم أجمع يرى جرائم القتل والترحيل القسري”.

وأضافت معبرة عن استيائها من موقف المجتمع الدولي حسبما نقلته وكالة الأناضول: “ألا يستطيع إيقاف هذه الجرائم؟ إلى متى سيظل متفرجاً؟ وإلى متى ستستمر إسرائيل في هذا؟”.

وتحدثت الشيخة موزا عن ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من ضغوطه لإيقاف الحرب الوحشية على قطاع غزة، وأن يوقف الهجمات ضد المستشفيات والمدارس على الأقل.

وتوجهت لأطفال فلسطين بالقول: “أشهد أنكم وُلدتُم رِجالًا وفضحتم بصمودكم وثباتكم ترنح وانكسار من حسبناهم يوما رجالًا.. أقبل هاماتكم ودمتم ذخرا لنا.”

تفاعل مع موقف والدة أمير قطر الداعم لغزة

وحظيت خطوة الشيخة موزا بإشادة واسعة إعلامية وسياسية حيث وصفتها الوزيرة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر بأنها “صاحبة الوقفات العربية الأصيلة وصاحبة الضمير الحي”.

وكتب قصي أحمد عبر منصة إكس: “كلمات الشكر جدا قليلة بحق شعبكم وقيادتكم كنتم لنا كما وصاكم نبينا صلوات ربي عليه كالجسد الواحد، أن لا تثق مقاومتنا ومجاهدينا الا بكم كوسيط وشريك هذا يعني لنا كل شيء وينهي النقاش في كل شيء”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 40 يوماً حربا مدمرة على قطاع غزة المحاصر خلّفت 11 ألفا و500 شهيداً فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.