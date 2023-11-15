الاحتلال يتخبط و”نفق حماس” المزعوم يتسبب بسخرية واسعة من “كوهين”

وطن – استمراراً لسياسة التضليل التي يقوم بها أبواق الكيان الإسرائيلي وأكاذيبهم التي لم تعد تنطلي على الشرق والغرب، نشر الباحث والناشط الإسرائيلي “إيدي كوهين” المحسوب على الموساد، على حسابه في موقع إكس”-تويتر سابقاً- مقطع فيديو زعم أنه لنفق يستخدمه مقاومو حماس في غزة.

ليتبين بالبحث والتدقيق أنه مزار سياحي في جزيرة سكيبشولمن السويدية يرتاده محبو المغامرات، وهو عبارة عن نفق عسكري يعود إلى الحرب العالمية الثانية، ويوصف بالمكان الأكثر رعباً في السويد، ما تسبب بفضيحة جديدة لجيش الاحتلال المتخبط وسخرية من كوهين.

جنودنا داخل انفاق حماس.

وينك يا جزيرة؟؟ pic.twitter.com/gbPwQMUM9O — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 14, 2023

الفيديو الذي نشره “كوهين” اتضح أنه لمزار سياحي معروف

ونشر “إيدي كوهين” المقرب من الموساد الإسرائيلي ويسعى دائما لنشر الفتنة بين الشعوب العربية عبر حساباته بمواقع التواصل واعتاد على الفبركة والإشاعات، مقطع الفيديو وعلق عليه قائلاً: “جنودنا داخل انفاق حماس.. وينك يا جزيرة”.

وبدا فيه نفق طويل معتم، ويسمع في خلفية الفيديو أصوات أقدام بدا أنها مضافة إلى الفيديو بأسلوب التضخيم الصوتي، ولا تتلائم مع المشهد العام للنفق.

وفي مشهد تال بدت بوابة حديدية ضخمة وبداخلها ترى جدران النفق مكسوة بثلوج، ما تسبب بسخرية واسعة من “إيدي كوهين”، الذي وصفه النشطاء “بالغبي” الذي لم يكلف نفسه عناء “ضبط الكذبة” والخروج بفيديو واضح كذبه كهذا.

وسخر “أحمد اليهري” من كوهين بقوله:”الافلاس اسلوب حياة ..

هذا مزار سياحي في جزيرة سكيبشولمن السويدية يرتاده محبي المغامرات وهو عبارة عن نفق عسكري يعود الى الحرب العالمية الثانية.”

وتابع سخريته من الباحث الإسرائيلي:”ملاحظة: هذا أذكى واحد فيهم.”

الافلاس اسلوب حياة ..

هذا مزار سياحي في جزيرة سكيبشولمن السويدية يرتاده محبي المغامرات وهو عبارة عن نفق عسكري يعود الى الحرب العالمية الثانية.

▫️ملاحظة:

•هذا أذكى واحد فيهم. https://t.co/f1EmNQ8b6p — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) November 15, 2023

القسام تواصل دك قوات الاحتلال في غزة

والأربعاء، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف آليات ودبابات وجرافات بالقذائف والصواريخ المضادة للدروع من طرازي “الياسين 105″ و”تاندوم”.

وقالت كتائب القسام، إنه “منذ صباح (الأربعاء) تمكن مجاهدونا من استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح، وتدمير 11 آلية صهيونية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة”.

وكانت الكتائب أعلنت في بيان سابق استهداف “حفّار عسكري ترافقه قوة من جنود الاحتلال بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد شرق جحر الديك، ومجاهدونا يؤكدون وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.