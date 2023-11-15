إسرائيل تجر ذيول الخيبة و”كارت الشفاء” احترق.. هل بقي في جعبة نتنياهو شيء؟

وطن – قال مدير مجمع الشفاء الطبي الطبيب محمد أبو سلمية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي غادرت حرم المجمع، فيما لا تزال آلياتها تتمركز في محيط المستشفى بشكل كامل الأمر الذي يؤكد فشل إسرائيل وأمريكا الاستخباراتي والعسكري في تأكيد الادعاءات حول تواجد حركة حماس داخل المستشفى أو وجود أنفاق لها أسفله.

وأوضح “أبو سلمية” بتصريحات إعلامية بأن “قوات الاحتلال خرجت من داخل المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بشكل كامل، بعدما استجوبت عددا من أفراد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين”.

وصباح الأربعاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية ساحات مستشفى الشفاء الطبي وأطلقت النار بشكل كثيف بعد حصار خانق منذ أكثر من 5 أيام ومنع الدخول والخروج منه، ما يكذب روايات تل أبيب حول استخدام المجمع من قبل حماس أو وجود غرف عمليات لها أسفل المبنى.

ونفت حماس والجهاد الإسلامي تلك الادعاءات بالمطلق وأكدت أنها لم تستخدم المستشفى لأي أغراض عسكرية، لتصدق مجريات الرواية الفلسطينية وتدفع الاحتلال للانسحاب و”جر ذيول الخيبة” حسب تعبير الصحفي المصري أحمد منصور المذيع في قناة “الجزيرة” القطرية.

هزيمة إسرائيلية أمريكية استخباراتية

وقال الصحفي المصري أحمد منصور حول انسحاب الاحتلال من مبنى المستشفى: “هزيمة جديدة استخباراتية وعسكرية لإسرائيل وأمريكا بعدما أعلنوا أمس أن قيادة حماس تتخذ من مجمع الشفاء الطبي مقراً لها فَهاجموه واستولوا عليه يوماً كاملاً”.

وأضاف الصحفي المصري عن الاحتلال الإسرائيلي: “فشلوا في إيجاد أي دليل أو صناعة أكذوبة جديدة خرجوا يجرون ذيول الخيبة”. ونقل أنباء انسحاب القوات الإسرائيلية من داخل مجمع الشفاء ومحاصرته بالدبابات بعد ذلك.

وكتب السياسي الفلسطيني حذيفة عبد الله عزام معلقاً على انسحاب الاحتلال من مجمع الشفاء و”بعد كذبة الكيان الصهيوني الكبرى” بتغريدة على منصة إكس جاء فيه: “احترق كارت الشفاء.. فهل بقي في جعبة نتنياهو شيء؟”.

احترق كرت الشفاء فهل بقي في جعبة نتنياهو شيء ؟!!!!! — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) November 15, 2023

وكان عزام قد غرد بعد يومين من بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول حول الأحداث التي وقعت آنذاك: “جميع عقول المحللين تقف عاجزةً أمام الحدث وعتاولة الفكر والرأي والدهاء أصيب دهاؤهم وذكاؤهم وفكرهم ورأيهم بالشلل التام أمام ما يدور ويجري”.

جميع عقول المحللين تقف عاجزةً أمام الحدث وعتاولة الفكر والرأي والدهاء أصيب دهاؤهم وذكاؤهم وفكرهم ورأيهم بالشلل التام أمام ما يدور ويجري والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل : الله جلَّ في علاه هو من يدير المعركة لذا لن تفهموا مجرياتها — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) October 9, 2023

وأضاف السياسي الفلسطيني مستدلاً بآية قرآنية من سورة الطارق: “والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل” معلقاً عليها: “الله جلَّ في علاه هو من يدير المعركة لذا لن تفهموا مجرياتها”.

“رائحة الموت في كل مكان”

وحذر مدير مجمع الشفاء بغزة محمد أبو سلمية من تعفن جروح النزلاء بشكل كبير بعد توقف الخدمات في المستشفى، فيما بقيت أقسامه مغلقة على المحتجزين ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها.

ووصف أبو سلمية ما يجري في مجمع الشفاء بالقول: “رائحة الموت في كل مكان بدءاً من قسم الطوارئ وحتى آخر مبنى فيه” فيما تحدث مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء عن “احتجاز الاحتلال الإسرائيلي للعديد من النازحين واقتيادهم معصوبي الأعين ومجردين من ملابسهم إلى جهة مجهولة”.

وأدت الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 11320 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء.

كما تسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي الوحشي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلى استشهاد 4600 طفل فلسطيني في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.