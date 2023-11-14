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    الهدهد

    مجزرة إسرائيلية في مخيم طولكرم والقسام تباغت الاحتلال بالعبوات الناسفة (شاهد)

    قوات الاحتلال نفذت الاقتحام الثاني للمخيم خلال أسبوع فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ أكتوبر لـ30 شهيدا
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    جرافات الاحتلال تدمر المباني في طولكرم
    جرافات الاحتلال تدمر المباني في طولكرم

    وطن- بين قطاع غزة والضفة الغربية، واصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازره ضد الفلسطينيين، حيث ارتقى ستة شهداء جراء اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم.

    بدأت عملية الاقتحام بقوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، وفور اكتشاف أمرها من قبل مقاومين ومواطنين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة.

    وفي الحصيلة الأولى، استشهد ثلاثة مقاومين بقصف مسيّرة انتحارية أطلقتها قوات الاحتلال وأصيب عدد آخر، وسبق ذلك بساعة قتل قوات الاحتلال شابين بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم ومدينة طولكرم. وفي وقت لاحق، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ستة.

    والشهداء الستة هم وليد مصيعي، وسعيد سلمان أبو طاحون، وجهاد خالد غانم، ومصعب عمر الغول، وحازم محمد حصري، ومحمود علي حدايدة.

    ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من أسطح البنايات، فيما حلّقت طائرة استطلاع في سماء المنطقة بشكل منخفض.

    وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من جميع الاتجاهات، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول الإصابات، فيما اعتقلت المصاب مدحت أبو عمشة من سيارة الاسعاف أثناء نقله للمستشفى.

    واستخدمت القوات خلال اقتحامها آليات ثقيلة من بينها جرافة عسكرية من نوع D9 وشرعت بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه.

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    كما دمرت جرافة الاحتلال، جانبا من شارع جامعة القدس المفتوحة في المدينة والقريب من المخيم.

    اشتباكات عنيفة مع المقاومين

    ميدانيا أيضا، دارت اشتباكات عنيفة بين جنود الاحتلال ومقاومين فلسطينيين ألقوا عددا من العبوات الناسفة في مخيم طولكرم، مما أدى لإعطاب آلية واحدة على الأقل.

    وقالت كتائب القسام في طولكرم، في بيان: “يخوض مجاهدونا مع فصائل المقاومة اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم على عدة محاور جرى خلالها تفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال وجنوده”.

    ثاني اقتحام في أسبوع

    ويعتبر هذا الاقتحام الثاني للمخيم خلال أسبوع، الذي شهد اغتيال قوات خاصة لأربعة شبان، واصابة ستة مواطنين، وتخريب البنى التحتية لشوارعه وازقته.

    وباستشهادهم ترتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إلى 30 شهيدا.

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