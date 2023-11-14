مجزرة إسرائيلية في مخيم طولكرم والقسام تباغت الاحتلال بالعبوات الناسفة (شاهد)

وطن- بين قطاع غزة والضفة الغربية، واصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازره ضد الفلسطينيين، حيث ارتقى ستة شهداء جراء اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم.

بدأت عملية الاقتحام بقوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، وفور اكتشاف أمرها من قبل مقاومين ومواطنين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة.

وفي الحصيلة الأولى، استشهد ثلاثة مقاومين بقصف مسيّرة انتحارية أطلقتها قوات الاحتلال وأصيب عدد آخر، وسبق ذلك بساعة قتل قوات الاحتلال شابين بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم ومدينة طولكرم. وفي وقت لاحق، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ستة.

تغطية صحفية: "لحظة تفجير الاحتلال طائرة مسيرة في أحد المنازل بمخيم طولكرم واصابة 6 شبان بجراح، 3 منهم بإصابات خطيرة."#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/8qDYttG791 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 14, 2023

والشهداء الستة هم وليد مصيعي، وسعيد سلمان أبو طاحون، وجهاد خالد غانم، ومصعب عمر الغول، وحازم محمد حصري، ومحمود علي حدايدة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من أسطح البنايات، فيما حلّقت طائرة استطلاع في سماء المنطقة بشكل منخفض.

من الاشتباكات العنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال قرب مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/7nwpBDOCUC — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 14, 2023

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من جميع الاتجاهات، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول الإصابات، فيما اعتقلت المصاب مدحت أبو عمشة من سيارة الاسعاف أثناء نقله للمستشفى.

واستخدمت القوات خلال اقتحامها آليات ثقيلة من بينها جرافة عسكرية من نوع D9 وشرعت بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه.

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⭕️جرافات الاحتلال تواصل التدمير في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/SrixjSXk0c — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 14, 2023

كما دمرت جرافة الاحتلال، جانبا من شارع جامعة القدس المفتوحة في المدينة والقريب من المخيم.

اشتباكات عنيفة مع المقاومين

ميدانيا أيضا، دارت اشتباكات عنيفة بين جنود الاحتلال ومقاومين فلسطينيين ألقوا عددا من العبوات الناسفة في مخيم طولكرم، مما أدى لإعطاب آلية واحدة على الأقل.

من الاشتباكات العنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال قرب مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/7nwpBDOCUC — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 14, 2023

وقالت كتائب القسام في طولكرم، في بيان: “يخوض مجاهدونا مع فصائل المقاومة اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم على عدة محاور جرى خلالها تفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال وجنوده”.

🎥- تواصل الاشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم #طولكرم بالضفة الغربية pic.twitter.com/wTQZjBiVAt — عربي بوست (@arabic_post) November 14, 2023

ثاني اقتحام في أسبوع

ويعتبر هذا الاقتحام الثاني للمخيم خلال أسبوع، الذي شهد اغتيال قوات خاصة لأربعة شبان، واصابة ستة مواطنين، وتخريب البنى التحتية لشوارعه وازقته.

وباستشهادهم ترتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إلى 30 شهيدا.