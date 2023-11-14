فيديو مأساوي لتفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام ومدارس الإيواء بغزة جراء المنخفض الجوي

وطن- تتزايد معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام ومراكز الإيواء المنتشرة في قطاع غزة، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم ال39 على التوالي، جراء المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد الثلاثاء.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، معاناة العديد من العائلات الذي نصبوا الخيام من النايلون داخل أحد المشافي جنوب قطاع غزة مع تساقط الأمطار والرياح الشديدة، بعد نزوحهم القسري من الشمال باتجاه الجنوب تحت تهديد الاحتلال خلال حربه المستمرة على غزة.

معاناة النازحين الفلسطينيين في غزة جراء المنخفض الجوي

ويلجأ العديد من العائلات بعد انعدام الحصول على الوقود بعد منع دخوله من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة كغاز الطهي والبنزين والسولار، منذ إعلان حربه على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، للبحث عن حطب الأشجار كمصدر لطهي الأكل والتدفئة وغيرها نتيجة المنخفض الجوي.

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كما أن العديد من العائلات الغزية قد عادت إلى استخدام الوسائل البدائية كأفران الطينة لتيسير أمورهم في ظل الظروف الصعب التي يعيشونها الآن، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لليوم 39، فلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء، ناهيك عن انقطاع الانترنت والاتصالات المهدد بالقطع بسبب انعدام الوقود للتشغيل مع نهاية الأسبوع الجاري.

النزوح القسري

وقد نزح مئات الألاف من العائلات الفلسطينية من المناطق الشمالية ومدينة غزة باتجاه الجنوب، بعد إخطار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منازلهم تحت التهديد، ليمارس بذلك سياسية التهجير القسري بحق أهالي قطاع غزة.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو ما يزيد عن 28 ألف مصاب بجراح مختلفة، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

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