عزمي بشارة يحذر من “مخطط التهجير” ويطالب بكسر الحصار فورا

وطن- دعا الأكاديمي والمفكر العربي البارز الدكتور عزمي بشارة، إلى تنفيذ قرار كسر الحصار عن غزة فورا والذي تبنته القمة العربية ـ الإسلامية في الرياض، جراء تفاقم مأساة الفلسطينيين داخل القطاع المحاصر، وحذر من مخطط التهجير بالتزامن مع كثرة الشائعات حول مخططات إسرائيل للجنوب.

وقال عزمي بشارة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”إكس”، إن جنوب غزة يزدحم بالنازحين وبسكانه، ومع كثرة الشائعات حول مخططات إسرائيل للجنوب، ومشكلة السكن، وشح الغذاء والدواء، وحلول الشتاء، وتأخر تنفيذ القرار بكسر الحصار، ينتشر شعور أن مخطط التهجير قادم.

ملاحظة: يزدحم جنوب غزة بالنازحين وبسكانه، ومع كثرة الشائعات حول مخططات إسرائيل للجنوب، ومشكلة السكن، وشح الغذاء والدواء، وحلول الشتاء، وتأخر تنفيذ القرار بكسر الحصار، ينتشر شعور أن مخطط التهجير قادم. يجب أن ينفذ قرار كسر الحصار فورا لطمأنة الناس على مصيرهم. في الشمال ما زال… — عزمي بشارة (@AzmiBishara) November 14, 2023

عزمي بشارة: متى ينفذ قرار كسر الحصار؟!

وشدد المفكر العربي على أنه “يجب أن ينفذ قرار كسر الحصار فورا لطمأنة الناس على مصيرهم”، لافتا إلى أنه في شمال قطاع غزة ما زال العديد من الناس صامدين في ظل القصف والمعارك، وبقية المآسي التي باتت معروفة للجميع.

وأوضح:”من ما زال صامدا في بيته الذي لم يقصف بعد مثلا في بيت لاهيا بقي لأنه شجاع وصامد، ولأنه يسمع الأخبار عن خطورة الطريق والأوضاع في الجنوب، ولأن لديه بئر ماء وما زال يحتفظ ببعض الطعام. ولكن الطعام نفذ وينفذ، وبعدها سوف يضطر إلى النزوح.”

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واختتم عزمي بشارة تغريدته مشددا على ضرورة كسر الحصار بالقول:”الناس تتحدى القصف وأمورا أخرى لا يحتملها البشر ولكنها… أصبحت مسألة طعام وماء ودواء. كسر الحصار ضروري. متى ينفذ قرار كسر الحصار؟!”

بيان قمة الرياض شدد على ضرورة كسر الحصار

وكان البيان الختامي للقمة الإسلامية ـ العربية التي عقدت في الرياض، السبت، شدد على ضرورة “كسر الحصار عن غزة وإلزام دخول قوافل المساعدات فورًا”.

كما أوضح بيان الزعماء الذين اجتمعوا في العاصمة السعودية أنه “ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام فإنه لا يمكن لإسرائيل ولا لأي دولة أخرى في المنطقة أن تنعم بالأمن والسلام”.

ودعا البيان الختامي للقمة كذلك “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية”.

كما طالب “المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل”.

كارثة إنسانية في غزة

ويتواصل عدوان الاحتلال على غزة لليوم الـ39، وتعرض شمال القطاع على مدار الليلة الماضية لغارات إسرائيلية عنيفة.

من جانبه أعلن مدير “مجمع الشفاء” أنهم بدؤوا في حفر قبور صغيرة للشهداء بالمستشفى.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من أن مستشفيات جنوب القطاع بدأت تخرج من الخدمة بسبب نفاد الوقود.