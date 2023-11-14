طفل فلسطيني مصاب: “لماذا تقطعون قدمي؟.. اطلبوا من المصريين يعالجوها” (فيديو)

وطن – انتشر على منصات التواصل فيديو مؤثر لطفل فلسطيني تعرض لإصابة جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وبات مهدداً بقطع رجله، وهو يسترحم الأطباء عدم قطعها وإرساله إلى مصر للعلاج تلافياً للبتر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي راج على نطاق واسع الطفل ذو السنوات العشر وهو مستلق على سرير المرض في أحد المستشفيات داخل غزة، ويقول للكادر الطبي: “كلموا المصريين يعالجوا لي رجلي بدل قطعها”.

وتابع بنبرة مؤثرة مخاطبا الطبيب: “خسارة تروح رجلي وهي بحالة جيدة فلماذا تقطعونها؟”، طالباً منه “وضع عظمة ليمشي كما كان في السابق.”

مأساة في غزة وحالات حرجة

وكان “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” قال في بيان له إن تقديراته تظهر بأن عدد الأطفال الفلسطينيين ضحايا العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 39 على التوالي، ترتفع ما بين شهيد وجريح ومن دمرت أو تضررت منازلهم.

وأوضح المرصد الحقوقي أن من بين الشهداء 6220 طفلا و3412 امرأة.

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فيما يقدر عدد الأطفال المفقودين بنحو 1680 طفلا. وذكر أن أكثر من 15500 طفل أصيبوا بجروح مختلفة، وتوصف حالة عشرات منهم بالحرجة.

فيما تعرض عشرات آخرين لحالات بتر لأطرافهم، فضلا عن تعرض مئات لحروق شديدة في مناطق متفرقة من أجسادهم.