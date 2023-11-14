“اليهود قطعوا الميه وربنا جابلنا ميه”.. طفل فلسطيني يقوم بجمع مياه الأمطار داخل دلو بغزة (شاهد)

وطن- “اليهود قطعوا الميه وربنا جابلنا ميه.. الحمد الله أنو ربنا يا جماعة سقانا..”، بتلك الكلمات عبر طفل فلسطيني خلال تجميعه مياه الأمطار المتساقطة جراء المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرضه خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال39 على التوالي.

وتداول النشطاء مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لطفل فلسطيني يقوم بتجميع مياه الأمطار المتساقطة جراء المنخفض الجوي في غزة، وهو يقول: ” الحمد الله يا جماعة أنو الله سقانا من ماء المطر”.

اليهود قطوا الميه وربنا جابلنا ميه

وأكمل الطفل بكلمات بسيطة، ” الله عرف أنو احنا بنعاني، ونزلنا ميه من عندو.. ميه حلوة كمان”.

ليرد أحد أقاربه في مقطع الفيديو، ” اليهود قطعوا الميه وربنا جابلنا ميه”.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة منذ بدء حربه في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م والمحاذية للشريط الحدودي مع غزة.

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لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء

فأدنى المقومات الأساسية غير متوفرة لدى الفلسطينيين في غزة، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، فلا ماء ولا كهرباء بعد قطعهما مع بداية إعلان الحرب، ناهيك عن السلع الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر وغيرها والوقود ممنوعة من دخول غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وما يدخل من مساعدات عبر معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية، هو بمثابة نقطة في بحر للاحتياجات اللازمة لسكان قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وارتقى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 29 ألف بجراح مختلفة حتى هذه اللحظة، فيما لا يزال مفقودين تحت ركام منازل المواطنين المدمرة بقصف الاحتلال المستمر على غزة إلى الآن.

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