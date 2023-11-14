بينما يستأسد الاحتلال على المدنيين.. كتائب القسام تفتك بجنود إسرائيليين وتدمر 22 آلية

وطن – تستمر المقاومة الفلسطينية في تكبيد الاحتلال خسائر فادحة، وأعلنت كتائب القسام، الثلاثاء، أنها قتلت 9 من جنود الاحتلال، كما دمرت كليا أو جزئيا 22 آلية إسرائيلية في محاور عدة بقطاع غزة.

وفي بيانات عبر قناتها بمنصة تليغرام قالت الكتائب: “مجاهدو القسام يقتلون 9 جنود من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة، ويهاجمون ناقلة جند ودبابة بقذائف الياسين 105 واشتعال النيران فيهما”.

#عاجل | كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا بمحاور التوغل في قطاع غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/be02eb0iux — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 14, 2023

المقاومة تفتك بجنود الاحتلال وآلياته في غزة

وذكرت “القسام” أن مقاتليها استهدفوا بقذائف “الياسين 105” دبابتين و3 آليات في محور غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى دبابة في جنوب غرب المدينة، ودبابتين وجرافة في شمال غرب غزة، بالإضافة لآليات أخرى بعدة محاور ليصل الإجمالي إلى 22 آلية تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي.

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كما أوضحت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة “رعيم” الجوية جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية.

كتائب “سرايا القدس” هي الأخرى أعلنت عن تنفيذ عمليات قصف لقوات الاحتلال من بينها “قصف التجمعات العسكرية المتوغلة في (نتساريم) ومحيط عمارة بكرون بصواريخ (بدر 1)”.

وكشفت السرايا عن “قصف جنود العدو وآلياته في محور جنوب غرب غزة، والتجمعات والآليات العسكرية في موقع (كرم أبو سالم) بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 4 خلال المعارك في غزة، الاثنين، وهو ما يرفع عدد قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر الماضي.