الاحتلال يواصل اغتيال الأسرى وعدد الشهداء يرتفع داخل سجونه

وطن – أفادت “هيئة شؤون الأسرى” التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن عدد الشهداء في سجون الإحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 5 منذ بدء عملية” طوفان الأقصى”.

وقالت الهيئة في بيان، إن العدد ارتفع بعد إعلان استشهاد أسير من محافظة سلفيت شمالي الضفة، الاثنين، وهو الأسير”عبد الرحمن أحمد محمد مرعي” 33 عاماً من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت الذي كان يقبع في سجن مجدو.

وحسب مصادر محلية فإن الشهيد عبد الرحمن هو شقيق الشهيد القسامي محمد مرعي والذي ارتقى بعملية اغتيال عام 2005، وكذلك ابن عم الشهيد القسامي عدنان مرعي والأسير المحرر القسامي المبعد سلامة مرعي.

جريمة اغتيال جديدة

وأشارت الهيئة المهتمة بشؤون الأسرى والمحررين أن مرعي “معتقل منذ فبراير/ شباط الماضي، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء”، معتبرة ما تعرض له مرعي “جريمة اغتيال جديدة عن سبق إصرار”.

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ووفقا لما أبلغ به المحامي، فإن الاحتلال سيقوم بتشريح جثمانه، الأربعاء.

ولفتت الهيئة إلى أن مرعي هو الشهيد الخامس في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم شهيد من غزة لم تعرف هويته”.

ونعت حركة حماس الأسير مرعي وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الحركة ” زاهر جبارين” في تصريح له تناقلته وسائل إعلام فلسطينية: “ننعى الأســير المــجــاهد عبد الرحمن مرعي، الذي أعدمه الاحتـــلال في جريمة حرب وشعبنا سيدافع عن أسراه.”

مشيراً إلى أن الشهيد من سليل عائلة مجاهدة قدمت خيرة أبنائها شهداء على طريق الحرية، وشدد على أن استمرار الاحتلال الصهيوني في تصعيد جرائمه بحق الأسرى باستخدامه الأساليب المحرمة دوليا وصولاً إلى إعدامه لخمسة منهم، آخرهم الشهيد عبد الرحمن مرعى.

وبالإعلان عن استشهاد الأسير مرعي، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 يرتفع إلى 241 أسيرًا شهيدًا، منهم 15 شهيدًا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

أسماء شهداء الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر:

ـ عمر دراغمة 58 عامًا من طوباس.

ـ عرفات حمدان 25 عامًا من رام الله.

ـ ماجد زقول (أبو العيش) 32 عامًا من غزة.

ـ والشهيد الرابع من غزة مجهول الهوية.

ـ بالإضافة إلى عبد الرحمن مرعي (33 عامًا من سلفيت).