“أدولف هتلر سيكون فخوراً ببنيامين نتنياهو”.. تغريده تتسبب في إقالة مسؤول رياضي في إنجلترا

وطن- قرر اتحاد كرة القدم في إنجلترا أحد أعضاء مجلس إدارته، بعد تغريده ربط فيها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال39.

وكان الإنجليزي وسيم حق أحد أعضاء اتحاد كرة القدم الإنجليزي ورياضة الغولف، قد غرد عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، قائلاً: “لقد ضحى نتنياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة، أدولف هتلر سيكون فخورا ببنيامين نتنياهو”.

إقالة مسؤول رياضي بسبب تغريده عن نتنياهو

رغم اعتذار المسؤول الرياضي وسيم حق عن تغريدته بربط أفعال رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي هتلر، والقيام بحذف منشوره عبر حسابه الشخصي.

وعلق المسؤول الرياضي بعد حذفه تغريدته، ” بلغني أن التغريده التي نشرتها بالأمس تسببت في الإساءة، لقد حذفتها وأعتذر دون تحفظ لأي شخص شعر بالإهانة”.

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موقف اتحاد التنس

من جهته، قال اتحاد رياضة التنس في بيان رسمي، جاء فيه: ” نظر مجلس الإدارة في هذا الأمر اليوم ووافق على أن تغريده في 11 نوفمبر، هي غير مقبولة ولا تعكس بأي حال من الأحوال عن موقف الاتحاد أو قيمه”.

وأردف الاتحاد، ” وافق مجلس الإدارة على عزل المسؤول الرياضي من منصبه كمستشار مستقل بأثر فوري..”.

ويتعرض أهل فلسطين في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، منذ بدء الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م على حدود غزة.

ومن الجدير بالذكر، بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 28 ألف بجراح مختلفة، بحسب ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية.

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