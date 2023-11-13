وفاة رضيع فلسطيني خلال رحلة نزوح قاسية إلى جنوب غزة (فيديو)

وطن – وثّقت لقطات مصورة توصف بالمأساوية، وفاة رضيع فلسطيني أثناء نزوح عائلته إلى جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو، تكدُّس عدد كبير من أفراد عائلة واحدة على متن عربة خشبية، فيما كان أحدهم يحمل جثمان الطفل الرضيع الذي فارق الحياة لعدم تحمله للرحلة الشاقة التي خاضتها العائلة من أجل النزوح.

وانفعل الشخص الذي كان يحمل جثمان الطفل الرضيع، قائلا: “هذا (الطفل الرضيع) ما للتو.. هذا إيه ذنبه يموت.. ليه طفل زي هذا يموت”.

وسُئل عن السبب الذي أدّى إلى وفاة الطفل، فقال إنه فارق الحياة بسبب الطريق، فيما شوهدت معالم الأسى على أوجه أفراد العائلة التي بدت في حالة مأساوية.

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38 يوما من الحرب على غزة

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة، لليوم الـ38 على التوالي، فيما يكثف جيش الاحتلال من غاراته الوحشية ما أسفر عن استشهاد نحو 11200 شهيد على الأقل، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة.

نزوح فلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية

وفي مشاهد تنم عن عجز وقهر عربي شديد، شوهد آلاف الفلسطينيين وهم ينزحون عن مناطقهم من شمال غزة إلى جنوبها، هربا من الغارات التي لم تسلم منها أي منطقة في قطاع غزة.

وشوهد آلاف الفلسطينيون وتكسوهم معالم الحزن والأسى، ممزوجة بإصرار وعزيمة للعودة إلى مناطقهم مجددا، رغما عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يتوسع في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان غزة.

ووثقت وسائل الإعلام، مشاهد مؤلمة لقيام عشرات العائلات بالانتقال سيرا على الأقدام بسبب عدم توفر المواصلات والوقود اللازم للسيارات الخاصة، حاملين متعلقاتهم الرئيسية والضرورية.