فيديو مضلل يتهم حماس بسرقة أدوية مستشفى الشفاء.. أدلة تدحضه وتفضح كذب الاحتلال

وطن – في جملة المعلومات المضللة التي تُساق بخصوص الوضع في قطاع غزة، والممارسات الساعية لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية، انتشر مقطع فيديو لفتاة تدعي أنها ممرضة فلسطينية في مستشفى الشفاء، وتكيل اتهامات لحركة حماس.

نشرت المقطع، حسابات عديدة مثل الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين وعدة حسابات أخرى وحصد ملايين المشاهدات، حيث ظهرت فيه فتاة تزعم أنها موجودة في مستشفى الشفاء بغزة، تتحدث فيه عن الأوضاع في المستشفى، ويظهر وراءها أصوات انفجارات.

📍المقطع نشرته حسابات عديدة مثل الصحفي الإسرائيلي "إيدي كوهين" وعدة حسابات أخرى وحصد ملايين المشاهدات، ويُظهر فتاة تزعم أنها موجودة في مستشفى الشفاء بغزة، تتحدث فيه عن الأوضاع في المستشفى، ويظهر وراءها أصوات انفجارات.@EdyCohen pic.twitter.com/VHJYE4AlIe — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 12, 2023

وادعت الفتاة، أن حركة حماس تسيطر على مستشفى الشفاء، وزعمت أن حركة المقاومة تسرق أدوية ووقود هذا المجمع الطبي الكبير، وروجت كذبا أنه لا وجود للأدوية من علاج المرضى والجرحى في المستشفى.

فيديو الممرضة المزعومة مضلل

إلا أنّ منصة إيكاد، تحققت من صحة هذا الفيديو، فمن خلال تحليل اللكنة الإنجليزية للفتاة في المقطع، تبين أنها نطقت حرف “r” كنطق حرف “غ”، وهي ليست لكنة شخص عربي، لكنها لمن لغته الأم العبرية أو لغة أوروبية كالفرنسية.

كما تبين أن الفتاة لم تنطق حروف العربية بشكل سليم، مثل قولها “اتلعوا” بحرف التاء بدلًا من “اطلعوا”، واتضح كذلك أن الفتاة غير متقنة للهجة المحلية.

📍بتحليل اللكنة الإنجليزية للفتاة في المقطع، وجدنا أنها نطقت حرف "r" كنطق حرف "غ"، وهي ليست لكنة شخص عربي، لكنها لمن لغته الأم العبرية أو لغة أوروبية كالفرنسية. 📍كما أنها لم تنطق حروف العربية بشكل سليم، مثل قولها "اتلعوا" بحرف التاء بدلًا من "اطلعوا". 📍ويتضح أن الفتاة غير… pic.twitter.com/t80qRhEcDq — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 12, 2023

وأوضحت المنصة: “بتكرار سماعنا المقطع، أثار شكوكنا تشابه صوت الانفجارات الظاهرة على مدار المقطع، الذي يناقض أصوات الانفجارات الناجمة عادةً عن القصف العشوائي على الأسطح والمباني المختلفة”.

وأجرى الفريق تحليلًا تقنيًا للتسجيل الصوتي، ووجد عدة مؤشرات تُشير إلى اصطناع أصوات تلك التفجيرات.

وتابعت: “حددنا صوت الانفجار الأول، وحللنا شكل موجاته الصوتية مع شكل موجات صوت الانفجار الثاني، لنجد تشابهًا شبه متطابق لشكل الموجات الصوتية للانفجارين”.

🔊 〰️ أجرى الفريق تحليلًا تقنيًا للتسجيل الصوتي، ووجد عدة مؤشرات تُشير إلى اصطناع أصوات تلك التفجيرات. 📍حددنا صوت الانفجار الأول، وحللنا شكل موجاته الصوتية مع شكل موجات صوت الانفجار الثاني، لنجد تشابهًا شبه متطابق لشكل الموجات الصوتية للانفجارين. pic.twitter.com/5YG1Y7Vqxg — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 12, 2023

وظهر هذا التطابق كذلك في جميع الموجات الصوتية لجميع الانفجارات المتكررة على مدار المقطع كاملًا.

والتطابق بين الانفجارات لم يقتصر على شكل الموجات الصوتية فحسب، بل تطابق كذلك في طول المدة الزمنية لأول موجة صوتية من الانفجار.

وبقياس المدة الزمنية لموجة الصوت الأولى للانفجار الأول، تبين أنها 3 مللي ثانية، وبقياس المدد الزمنية لكل موجة صوتية أولى من بقية الانفجار، اتضح أنها المدة ذاتها 3 مللي ثانية، ما يُرجح أن الصوت لانفجار واحد تم تكراره.

📍التطابق بين الانفجارات لم يقتصر على شكل الموجات الصوتية فحسب، بل تطابق كذلك في طول المدة الزمنية لأول موجة صوتية من الانفجار. 📍بقياس المدة الزمنية لموجة الصوت الأولى للانفجار الأول، وجدنا أنها 3 مللي ثانية، وبقياس المدد الزمنية لكل موجة صوتية أولى من بقية الانفجار، وجدنا أنها… pic.twitter.com/iAcrrSNyyr — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 12, 2023

قارنت المنصة كذلك، الجزء الأول من بداية الانفجار الأول والانفجار الثاني، لتجد ترددًا متشابهًا لكلا الانفجارين، وهو أيضًا التردد ذاته الذي ظهر في جميع الانفجارات في الفيديو، ما يزيد من احتمالية أنه انفجار واحد تم تكراره.

📍قارنّا كذلك الجزء الأول من بداية الانفجار الأول والانفجار الثاني، لنجد ترددًا متشابهًا لكلا الانفجارين، وهو أيضًا التردد ذاته الذي ظهر في جميع الانفجارات في الفيديو، ما يزيد من احتمالية أنه انفجار واحد تم تكراره. pic.twitter.com/BsqK0frb4u — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 12, 2023

وبمزيد من التحليل، قام الفريق برسم موجات الصوت الخاصة بالمقطع على شكل مخطط طيفي في برنامج “Audacity”، ليتضح أن صوت الانفجار تكرر بشكل ممنهج ومنتظم في المقطع.

🔊〰️ وبمزيد من التحليل، قام الفريق برسم موجات الصوت الخاصة بالمقطع على شكل مخطط طيفي في برنامج "Audacity"، لنجد أن صوت الانفجار تكرر بشكل ممنهج ومنتظم في المقطع. pic.twitter.com/nmEe4vaX8Q — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 12, 2023

وقالت المنصة: “بحساب الفترة الزمنية بين كل انفجار، وجدنا نمطين زمنيين، النمط الأول كان بين الانفجارات الأربعة الأولى، وكان الفرق الزمني بين كل واحد منها 10 ثواني تقريبًا، فقد ظهر صوت كل انفجار عند الثواني التالية (00:00:08)، و(00:00:19)، و(00:00:29)، و(00:00:39)”.

💡وبحساب الفترة الزمنية بين كل انفجار، وجدنا نمطين زمنيين، النمط الأول كان بين الانفجارات الأربعة الأولى، وكان الفرق الزمني بين كل واحد منها 10 ثواني تقريبًا، فقد ظهر صوت كل انفجار عند الثواني التالية: ✅ 00:00:08

✅ 00:00:19

✅ 00:00:29

✅ 00:00:39 pic.twitter.com/UH8v5Yeg0H — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 12, 2023

أما النمط الثاني فكان بين آخر 3 انفجارات، وكان الفرق الزمني بين كل واحد منها 4 ثواني (00:00:45)، و(00:00:49)، و(00:00:53).

💡أما النمط الثاني فكان بين آخر 3 انفجارات، وكان الفرق الزمني بين كل واحد منها 4 ثواني: ✅ 00:00:45

✅ 00:00:49

✅ 00:00:53 pic.twitter.com/Ms1FzuPuYL — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 12, 2023

واستنتجت المنصة من هذا التحليل، أن المقطع المتداول مقطع مصطنع، وأن الفتاة الظاهرة ذات لكنة لا تدل على كونها فلسطينية أو عربية.

كما أن أصوات الانفجارات الظاهرة في المقطع يرجّح التحليل أنها صوت انفجار واحد تم تكراره بشكل ممنهج طوال الفيديو.

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ما وراء الكذبة الإسرائيلية؟

بهذا المقطع المضلل، تهدف الآلة الإعلامية الإسرائيلية لتبرير الاستهداف المتعمد لمستشفى الشفاء أمام العالم، الذي يعد أحد آخر البنى التحتية الطبية الصامدة في شمال القطاع.

كما أن انتشار المقطع بلغات عديدة في وقت قصير، يُشير إلى نية الاحتلال في قصف أشد للمستشفى والاستيلاء عليه.

يُضاف إلى ذلك توظيف المقطع لاستغلاله لترهيب المدنيين الذين ما زالوا موجودين في شمال غزة، وكذلك إجبار المستشفى على الإخلاء.