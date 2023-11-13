فيديو بث مباشر يفضح وحشية الاحتلال الإسرائيلي في التنكيل بفلسطيني أمام أطفاله

وطن – تتوالى المقاطع الوحشية التي يتم توثيقها بوسائل عدة، لكن الطريقة التي وثق فيها الشاب “إياد بنات” تعرضه للضرب والاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت مختلفة هذه المرة وأثناء بث مباشر له على تيك توك.

وخلال قيامه بالبث المباشر على تيك توك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل “إياد بنات” واعتدت عليه أمام أسرته بالضرب المبرح قبل اعتقاله فيما بدا أن الهاتف بيد أحد أفراد أسرته يكمل فيها توثيق ما يتعرض له الشاب.

وانتشر الفيديو الذي يعكس وحشية الاحتلال الإسرائيلي بشكل واسع في منصات التواصل ويوثق تنكيل القوة الإسرائيلية بإياد بنات أمام أسرته قبل أن اقتياده من منزله مكبل اليدين، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

اعتداء وحشي على فلسطيني أمام أسرته

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل وحشي للغاية على إياد بالضرب والركل عبر الأرجل وأعقاب البنادق وفق ما نقلته الجزيرة نت.

وكان إياد أعزلاً عندما وقف ولم تظهر أي ردة فعل تستدعي استخدام القوة حسبما تحاول عادة سلطات الاحتلال الترويج له لتبرير جرائمها.

وظهر إياد وهو ينتظر عند باب منزله المفتوح دون أن يقاوم الجنود، لكن رغم ذلك نكلوا به أمام عائلته فيما كانت طفلة المعتقل تستغيث وتطالب الجنود بالكف عن التنكيل بوالدها.

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ابنة المعتقل للإسرائيلي: “ماعندك أولاد”؟

وعندما نهر الفتاة الصغيرة أحد الجنود وأمرها بأن تسكت وهو يصوب بندقيته نحوها، سألته الطفلة ببراءة وهي تبكي “عمو ما عندك أولاد؟”.

ولطالما أكد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال تقوم بالتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين خلال اعتقالهم ونقلهم لمراكز توقيف.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 2470 فلسطينيا في الضفة الغربية.