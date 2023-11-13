ردة فعل مصري شاهد بشار الأسد على شاشة التلفاز بقمة الرياض تلقى تفاعلا (فيديو)

وطن – وثق مقطع فيديو ردة فعل مواطن مصري عند رؤيته القاتل المتسلسل بشار الأسد، على شاشة التلفاز وهو يحاضر بالإنسانية ويدين جرائم إسرائيل، وهو من ارتكب أكثر منها خلال أكثر من 10 سنوات من حربه على الشعب السوري، التي أفضت إلى تدمير البلاد وتهجير العباد ومقتل واعتقال وإخفاء مئات الألوف من السوريين.

وكان رأس النظام السوري قد شارك في مؤتمر القمة الطارئة للجامعة العربية التي عقدت، السبت، في الرياض بزعم بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وهي المرة الثانية خلال 6 أشهر التي يشارك فيها بقمة للجامعة العربية بعد إعادة نظامه إليها إثر تجميد استمر لنحو 12 عاما.

مصري يعلق على ظهور بشار الأسد بقمة الرياض

وظهر المواطن المصري الذي بدا مرتدياً الكوفية الفلسطينية في مقطع فيديو متداول، وهو يقف أمام شاشة تلفاز ظهر عليها “بشار الأسد” أثناء خطابه في القمة العربية الطارئة بالرياض ليقول إن الأسد ارتكب من الجرائم أكثر مما ارتكبته إسرائيل.

وعن ردة فعل مصري عند رؤيته بشار الأسد أشار الشاب بإصبعه إلى الشاشة قائلاً :”شايفين مين بيتكلم ده مين”.

واستدرك: “هل اللي أنا شايفه صحيح.. الأسد فعل أكثر مما فعلته اسرائيل، وقتل شعبه وأتوا به ليتكلم في القمة”.

وأضاف:”هذا يفترض أن يعدم بدل دعوته إلى القمة.”

وأردف المواطن المصري بنبرة استخفاف:”القمة العربية جايبة هذا ليحل مشكلة فلسطين.. بيتكلم عن الإنسانية كمان يا نهار أسود”.

وأضاف مخاطباً المشاركين في القمة العربية:” هل نسيتم البراميل التي كان يلقيها على شعبه..”

وسخر صاحب الفيديو من حاضري القمة قائلاً:”هل سيحل هؤلاء القضية الفلسطينية”.

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قمة الرياض و”خفي حنين”

وخرج المشاركون في قمة الجامعة العربية الطارئة بالرياض بـ”خفي حنين” دون أي بوادر للفعل أو التأثير أو خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل، كما يفترض بمثل هذه القمة إزاء ما تشهده غزّة والأراضي الفلسطينية من عدوان وحشي أودى بحياة أكثر من 11 ألف فلسطيني خلال 38 يوماً، باستثناء الخطابات الإنشائية والصياغاتُ الكلاميّة المعتادة والشجب والاستنكار.