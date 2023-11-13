إهداء للمطبعين العرب.. جنود إسرائيل يتطاولون على الإسلام: “نبيكم العظيم لن ينقذكم من القصف” (فيديو)

وطن – “لدينا متفجرات وأنتم لديكم 72 حورية، نبيكم لن ينقذكم”.. كلمات أغنية لم يرددها مستوطنون أو أشخاص عاديون، بل جنود للاحتلال الإسرائيلي الذين طبعت معهم دول عربية وتقيم معهم أخرى علاقات سلام “ومعاهدات استسلام”، حسبما يصفها العديد من المتابعين.

مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل وأثار جدلا واسعا، يظهر فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يرددون أغنية مسيئة للفلسطينيين وللمسلمين عامة ومعتقداتهم الدينية.

وجاء ضمن كلمات الأغنية المسيئة: “أنتم لكم 72 حورية، أين نبيكم العظيم؟ هذه المرة لن ينقذكم”، في سخرية متعمدة من العقيدة الإسلامية والنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ

لدينا متفجرات وانتم لكم 72 حورية

أين نبيكم العظيم هذه المرة لن ينقذكم هذه بعض من كلمات أغنية يغنيها الجنود #الصهاينة ومهداة لكل المتصهينين والمطبعين العرب الذين يلومون المقاومة لأنها تقف كالصخرة امام توسع عدو يشتم النبي الكريم ويسخر من الدين ويتوعد فقط بالقتل وعمل لحوم أطفالنا… pic.twitter.com/Y2xSsuAK7x — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 13, 2023

تشفي الاحتلال بقتل المسلمين في غزة

وفي إقرار منهم بقتل المسلمين والمدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال، جاء في كلمات الأغنية أيضا: “كل أسبوع انفجارات، عملنا منكم كباب، مع إسرائيل لا تلعبوا”.

وردد الجنود تلك الكلمات التي تعتبر الفلسطينيين حيوانات لا بشرا وتتطاول عليهم بوقاحة: “اختبؤوا يا حيوانات، لدينا قنابل متفجرة، انتو الكم 72 حورية” مكررين بسخرية: “أين نبيكم العظيم؟ هذه المرة لن ينقذكم”.

وضمن ردود الفعل الغاضبة على المقطع الذي فجر الجدل، علق الإعلامي والصحفي الفلسطيني نظام المهداوي بالقول: “هذه بعض من كلمات أغنية يغنيها الجنود الصهاينة”.

وأضاف أن تلك الأغنية المسيئة: “مهداة لكل المتصهينين والمطبعين العرب الذين يلومون المقاومة لأنها تقف كالصخرة أمام توسع عدو يشتم النبي الكريم ويسخر من الدين ويتوعد فقط بالقتل وعمل لحوم أطفالنا كباب”.

وعلق آخر: “لكل متصهين عربي ومسلم .. تفضل أيها الخسيس”.

المتصهينون العرب.. لا حياة لمن تنادي

وفي الوقت الذي تتعرض فيه غزة لمذبحة وحشية يواصل المتصهينون العرب علاقاتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، دون أي خجل أو قليل من الضمير ويصف متابعون ذلك بالقول: “لاحياة لمن تنادي أو لا حياة للمتصهينين”.

وبعد مرور أكثر من 38 يوماً على الحرب الوحشية ضد غزة ونحو أسبوعين على التوغل البري فيها وارتكاب مجازر يومية داخل القطاع المحاصر، تؤكد مصادر مطلعة عزم الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

ويبدو أن أبو ظبي وغيرها من الدول التي ترتبط باتفاقيات مع الاحتلال تتحدى الغضب العربي والعالمي تجاه العدوان على غزة، وتأمل في أن يكون لها بعض التأثير على الحملة الإسرائيلية مع حماية مصالحها الخاصة.

أنظرو سفير الإمارات العبرية المتحدة إمارات العار والشنار، كيف يستجدي مباركة الحاخام الأكبر ، صحيح أن قلوب هؤلاء الحكام ماتت لكن العجب العجاب من شعوب هذه الدول كيف ماتت نخوتهم، يخوفونهم بالخراب والربيع العربي والفتنة لكي لا تقول لا..كفى ظلما لأهل غزة، لكن لا حياة لمن تنادي pic.twitter.com/HO9L4s8kVe — سفيان Sofiane (@solaogx30) November 6, 2023

وبينما انتقدت أبوظبي وغيرها من الدول المطبعة أو المرتبطة مع الاحتلال الإسرائيلي جرائم إسرائيل في غزة على استحياء، لم يخجل بعضها من أن يهاجم حركة المقاومة الفلسطينية حماس ويصف الحراك الفلسطيني الشعبي بأنه “هجمات بربرية وحشية”.

نتنياهو يوهم مؤيديه بأن “إبادة غزة حرب دينية”

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي أثار السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام ضجة عقب تصريحات تطرق فيها للحرب بين حماس وإسرائيل في غزة، قائلا “نحن في حرب دينية”، وداعيا إسرائيل إلى “تسوية غزة بالأرض” للدفاع عن نفسها.

وأكد “مرصد الأزهر” الشريف في مصر، الاثنين، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، تحاول توظيف النصوص الدينية وأنه يستحضر الأحداث التاريخية لإيهام مؤيديه أن “إبادة غزة حرب دينية” يجب استكمالها للنهاية.

وهو ما عبر عنه نتنياهو في تصريحه الأخير عندما قال إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يعني خراب الهيكل الثالث، وما يعنيه ذلك من دمار الكيان الصهيوني ونهايته.

وأكد “المرصد” أن نتنياهو بذلك يستحضر حدثًا رئيسًا في التاريخ اليهودي، وهو خراب الهيكل «المزعوم»، والذي يعني طرد اليهود من أرض فلسطين، في إشارة لما حدث قبل ذلك على يد الآشوريين والبابليين في الخراب الأول، وعلى يد الرومان في الخراب الثاني، ليثير الذعر والخوف في نفوس اليهود، ما يدفعهم لتعزيز موقفهم في ظل الرفض الشعبي العالمي لعدوانهم الغاشم على القطاع.

وشدد بيان مرصد الأزهر كذلك على أن رئيس حكومة الاحتلال، يريد التأكيد على أن ما يجري في غزة هي حرب دينية لضمان بقاء الكيان الصهيوني، في محاولة منه لتحقيق مكاسب انتخابية قادمة عبر تقديم الترضيات للمتدينين الذي يباركون الإبادة في غـزة.