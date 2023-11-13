أم وصحفية ونازحة.. تفاعل واسع إزاء ما فعلته مراسلة الجزيرة في غزة أثناء البث المباشر (شاهد)

وطن- في مشهد يلخص مدى المأساة التي يعيشها قطاع غزة، وثّق مقطع فيديو لغالية حمد مراسلة قناة الجزيرة مباشر، حقيقة أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

ففي مقطع الفيديو، ظهرت مراسلة قناة “الجزيرة مباشر” الزميلة غالية حمد في بث مباشر من قطاع غزة، فيما كانت طفلتها الصغيرة تقف بجانبها.

وكانت غالية حمد، تروي في ذلك الوقت، مستجدات المشهد الميداني في ظل توالي الغارات الإسرائيلية على غزة، في حين كانت تقف طفلتها بجوارها، ما يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

مراسلة #الجزيرة_مباشر غالية حمد تصطحب ابنتها معها أثناء عملها الميداني لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/lIuplU9J4w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2023

تفاعل واسع

أثار مشهد غالية حمد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة من التعاطف مع مراسلة الشبكة القطرية.

فقال الصحفي الفلسطيني معاذ حامد: “هذا الفيديو يلامس القلب، الزميلة غالية حمد، مراسلة الجزيرة مباشر تعطي رسالة صوتية من قطاع غزة على الهواء مباشر، فيما تقف طفلتها إلى جانبها”.

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وكتب الصحفي اليمني سمير النمري: “مراسلة الجزيرة مباشر الزميلة غالية حمد في بث مباشر من قطاع غزة فيما تقف طفلتها إلى جانبها.. لا يوجد مكان آمن يأوون إليه!! الجميع هناك نازح ومشرد”.

مراسلة الجزيرة مباشر الزميلة غالية حمد في بث مباشر من قطاع غزة فيما تقف طفلتها إلى جانبها. لا يوجد مكان آمن يأوون إليه!! الجميع هناك نازح ومشرد pic.twitter.com/bh7GNNJPsc — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) November 13, 2023

وقالت الإعلامية الفلسطينية هدى نعيم: “غالية حمد صحفية من غزة نموذج لصمود الأمهات في غزة!. هي أم وصحفية ونازحة”.

وتفاعل الكاتب صادق المحمداوي: “نموذج من نساء غزة…غالية حمد صحفية نموذج لصمود الأمهات في غزة…هي أم وصحفية ونازحة”.

يُشار إلى أنه تحت تهديد القصف والغارات من قِبل جيش الاحتلال، يعمل 1000 صحفي في قطاع غزة، وقد استشهد نحو 50 صحفيا على الأقل جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع حتى الآن.