ناشط سعودي يفحم “المتصهين” عمرو أديب ويدافع عن المقاومة (شاهد)

وطن- وجّه ناشط سعودي، رسالة للمتصهينين العرب الذين يعمدون لشيطنة المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، وفي مقدمتها الإعلامي عمرو أديب الذي يعمل في شبكة mbc السعودية.

وقال الناشط السعودي، في مقطع فيديو: “أقل للي معترضين على الفلسطينيين، ويشمتون بهم ويخذلونهم بالإعلام والمنصات.. الفلسطينيون همّ اللي حفروا الأنفاق وصادوا الأسرى وطيّروا الصواريخ بأيديهم”.

وسخر من عمرو أديب، وذلك بعد توجيه له أسئلة، مع تركيب رد من الإعلامي المصري وهو يقول له، وذلك على أسئلة “هل حفرت الأنفاق معهم؟، هل وصفت لهم مكان صهيوني؟، هل أعطيت لهم صواريخ من عندك؟، هل وفرت لهم الطعام أثناء الحفر؟”.

وتابع مستكملا رسالته لعمرو أديب: “تفرج وأنت ساكت”.

عمرو أديب.. أحد المتصهينين العرب

يُشار إلى أن عمرو أديب، هو أحد المتصهينين العرب الذين يحاولون إظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني جراء المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

إلا أن الإعلامي المصري الذي يمثل أحد أبواق السياسات السعودية، لا ينفك عن إظهار عدائه للمقاومة الفلسطينية سواء من خلال رسائل مدسوسة، أو ضيوفه الذين يشيطنون حركة حماس.

وكان عمرو أديب، قد هاجم الفنان المصري محمد سلام لاعتذاره عن عدم المشاركة في موسم الرياض عبر مسرحية زواج اصطناعي، تضامنا مع الفلسطينيين.

هجوم عمرو أديب على مواطنه سلام، كان تملقا للسعودية وادعى أنّ تقف بجانب الشعب الفلسطيني.

كما أنّه انبرى دفاعا عن الفنان المصري بيومي فؤاد بعد مشاركته في موسم الرياض، ورفض موجة الهجوم عليه.

ضيوف عمرو أديب يشيطنون المقاومة

وأحد ضيوف عمرو أديب المتصهينين كان الخبير الاستراتيجي المصري سمير غطاس، الذي ظهر في أكثر من مقابلة مع عمرو أديب، ونطق بلسان متصهين عبر من خلاله عن كراهيته للمقاومة، وبرَّر للاحتلال مجازره محملا حركة حماس مسؤوليتها.

ومن بين تصريحات سمير غطاس مع عمرو أديب، كان قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الرئيسي الحقيقي لحركة حماس، مدعيا أن الحركة صناعة إسرائيلية.