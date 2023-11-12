موسى التعمري يُواصل تضامنه مع فلسطين بصورة جديدة عبر حسابه

وطن- يُواصل النجم الأردني الدولي موسى التعمري 26 عاماً، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي، تضامنه مع فلسطين بصورة جديدة عبر حسابه، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة لليوم ال37 على التوالي.

ونشر الأردني التعمري صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، وهو يحمل الكوفية الفلسطينية داخل أرضية الملعب، لمواصلة تضامنه مع القضية الفلسطينية، متحدياً سياسية العنصرية في الدوري الفرنسي الممتاز الذي يحترف في صفوفه اللاعب.

موسى التعمري ومواصلة دعم فلسطين

وكان لاعب نادي مونبلييه الفرنسي التعمري، قد عبر عن تضامنه ودعمه القضية الفلسطينية بشتى الطرق المختلفة عبر حسابه أو داخل أرضية ملعب المباراة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأعنف منذ حلول النكبة الفلسطينية عام 1948م في قطاع غزة.

وحال اللاعب الأردني التعمري كحال العديد من اللاعبين العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية والأندية التي تواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

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ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ من خلال ارتكاب المجازر، بقصف الأحياء السكنية والبيوت والمدارس والمشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويعاني سكان قطاع غزة نتيجة فرض الاحتلال الإسرائيلي الحصار الكامل منذ بدء حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، من شح الماء والكهرباء والغذاء، ناهيك عن انقطاع شبكة الانترنت والاتصالات.

ومن الجدير بالذكر، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد ارتفت إلى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 28 ألف بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة.

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