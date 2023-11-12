ممثل إسرائيلي: “علينا النزول بالملايين ومحاصرة منزل نتنياهو حتى يرحل” (فيديو)

وطن – في مؤشر واضح إلى حالة الإحتقان والأزمات الخانقة التي يعيشها مجتمع الاحتلال بمختلف مستوياته، عقب الهزائم العسكرية للجيش الإسرائيلي على يد المقاومة، طالب الممثل الإسرائيلي “موناشي نوي” الإسرائيليين بالنزول إلى الشوارع بالملايين ومحاصرة منزل بنيامين نتنياهو حتى يستقيل.

جاء ذلك خلال مخيم احتجاج نظم أمام الكنيست، والذي بدأت فيه عائلات القتلى بالمطالبة بإقالة نتنياهو.

מנשה נוי אומר לי היום בתום האירוע במאהל המחאה מול הכנסת, שפתחו משפחות נרצחים בקריאה להדחת נתניהו: "הוא לא ילך אם אנחנו לא חצי מיליון, מיליון איש, נצור עליו, שיילך. צריך להיות מאוד תקיף, לא אלימות, אבל כוח, כן, מצור, איפה שהוא גר, הוא לא ראוי לעם הזה, מצור, אין, עכשיו אתה הולך,… pic.twitter.com/BfLoeFA9tZ — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) November 10, 2023

وقال موناشي نوي في مقطع فيديو نشره موقع “Or-ly Barlev” العبري:” سنحاصر نتنياهو بالملايين وسيرحل”.

وتابع متحدثاً عن المسؤولين الإسرائيليين الذين حملهم المسؤولية: “سوف نمنعهم من الاستمرار في ذلك”.

وخاطب من لم يتحرك بعد: “إذن أنت تنتظر الحشود في الشوارع كانت الحشود هناك بالفعل.. يجب أن نذهب أمام منزله –في إشارة إلى نتنياهو- ونخبره بذلك ويجب أن يتوقف هذا”.

احتجاجات أمام منزل نتنياهو

وكانت قد اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة نتنياهو في تل أبيب.

وفي مقطع فيديو بثته قناة “الجزيرة” آنذاك بدا عدد من الإسرائيليين ومن بينهم كبار في السن وهم يشتبكون مع عناصر من جيش الاحتلال، فيما بدا آخرون وهم يصرخون في وجوههم ويرددون عبارات غاضبة ضد نتنياهو.

تراجع شعبية نتنياهو

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن الآلاف من المستوطنين شاركوا في مظاهرة ضد نتنياهو أمام منزله وطالبوه بتقديم استقالته فوراً.

وكان استطلاع رأي صحيفة معاريف اليومية الأسبوع الماضي أظهر تراجعاً في شعبية رئيس وزراء الاحتلال، منذ عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حناس.

وأكد الاستطلاع نقلاً عن الكاتب الإسرائيلي “جيف أبراموفيتز” أنه إذا أجريت انتخابات اليوم سوف يُنحى ائتلاف نتنياهو الحاكم عن السلطة.

وأظهر الاستطلاع أن 21 في المئة فقط رأوا، في اليوم التالي للحرب، أن نتنياهو لابد أن يكون رئيسا للوزراء، بينما فضل 66 في المئة تولي “شخص آخر”.