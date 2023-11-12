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    الهدهد

    ممثل إسرائيلي: “علينا النزول بالملايين ومحاصرة منزل نتنياهو حتى يرحل” (فيديو)

    جاءت دعوة الممثل الإسرائيلي موناشي نوي خلال مخيم احتجاج نظم أمام الكنيست، والذي بدأت فيه عائلات القتلى الإسرائيليين بالمطالبة بإقالة نتنياهو
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    بنيامين نتنياهو
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    وطن – في مؤشر واضح إلى حالة الإحتقان والأزمات الخانقة التي يعيشها مجتمع الاحتلال بمختلف مستوياته، عقب الهزائم العسكرية للجيش الإسرائيلي على يد المقاومة، طالب الممثل الإسرائيلي “موناشي نوي” الإسرائيليين بالنزول إلى الشوارع بالملايين ومحاصرة منزل بنيامين نتنياهو حتى يستقيل.

    جاء ذلك خلال مخيم احتجاج نظم أمام الكنيست، والذي بدأت فيه عائلات القتلى بالمطالبة بإقالة نتنياهو.

    وقال موناشي نوي في مقطع فيديو نشره موقع “Or-ly Barlev” العبري:” سنحاصر نتنياهو بالملايين وسيرحل”.

    وتابع متحدثاً عن المسؤولين الإسرائيليين الذين حملهم المسؤولية: “سوف نمنعهم من الاستمرار في ذلك”.

    وخاطب من لم يتحرك بعد: “إذن أنت تنتظر الحشود في الشوارع كانت الحشود هناك بالفعل.. يجب أن نذهب أمام منزله –في إشارة إلى نتنياهو- ونخبره بذلك ويجب أن يتوقف هذا”.

    احتجاجات أمام منزل نتنياهو

    وكانت قد اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة نتنياهو في تل أبيب.

    وفي مقطع فيديو بثته قناة “الجزيرة” آنذاك بدا عدد من الإسرائيليين ومن بينهم كبار في السن وهم يشتبكون مع عناصر من جيش الاحتلال، فيما بدا آخرون وهم يصرخون في وجوههم ويرددون عبارات غاضبة ضد نتنياهو.

    تراجع شعبية نتنياهو

    وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن الآلاف من المستوطنين شاركوا في مظاهرة ضد نتنياهو أمام منزله وطالبوه بتقديم استقالته فوراً.

    وكان استطلاع رأي صحيفة معاريف اليومية الأسبوع الماضي أظهر تراجعاً في شعبية رئيس وزراء الاحتلال، منذ عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حناس.

    وأكد الاستطلاع نقلاً عن الكاتب الإسرائيلي “جيف أبراموفيتز” أنه إذا أجريت انتخابات اليوم سوف يُنحى ائتلاف نتنياهو الحاكم عن السلطة.

    وأظهر الاستطلاع أن 21 في المئة فقط رأوا، في اليوم التالي للحرب، أن نتنياهو لابد أن يكون رئيسا للوزراء، بينما فضل 66 في المئة تولي “شخص آخر”.

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