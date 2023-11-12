تفاصيل مقتل 5 جنود أمريكيين في سقوط طائرة في البحر المتوسط أثناء عملية تدريب

وطن – أعلن البنتاغون الأمريكي، الأحد، أن عدداً من أفراد طاقم طائرة أمريكية لقوا مصرعهم، عندما تحطمت طائرتهم فوق البحر الأبيض المتوسط، يوم الجمعة الماضي.

وقالت القيادة الأمريكية الأوروبية “يوكوم” -بحسب وسائل إعلام أمريكية- إن خمسة جنود أمريكيين قتلوا عندما تحطمت الطائرة العسكرية التي كانوا على متنها أثناء مهمة تدريبية.

ولم تحدد القيادة نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

ووفق شبكة abcnews قالت القيادة الأوروبية، إن جميع أفراد الطاقم الخمسة قتلوا عندما سقطت طائرتهم “أثناء مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا كجزء من التدريب العسكري”.

وأعلن الجيش الأمريكي في البداية عن الحادث، السبت، وقال إن السبب قيد التحقيق، لكن لا توجد مؤشرات على وجود أي نشاط عدائي.

وعاد الجيش ليقول، الأحد، إن “جهود البحث والإنقاذ بدأت على الفور، بما في ذلك الطائرات والسفن العسكرية الأمريكية القريبة”.

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حجب هويات القتلى

ولم يتم نشر أسماء القتلى بعد، في انتظار إبلاغ ذويهم، وقالت القيادة الأوروبية إنه احترامًا لعائلات أفراد الخدمة وتماشيًا مع سياسة وزارة الدفاع، سيتم حجب هويات أفراد الطاقم حتى 24 ساعة بعد اكتمال إخطارات الأقارب.

بايدن ينعي

ونعى الرئيس جو بايدن علناً هؤلاء القتلى، قائلاً في بيان تداولته وسائل إعلام أمريكية إن أفراد الجيش “يضعون حياتهم على المحك من أجل بلادنا كل يوم”.

واعترف بايدن بأن الحادث وقع قبيل عطلة نهاية الأسبوع التذكارية ليوم المحاربين القدامى.

وبحسب تقرير لشبكة fox59 قام البنتاغون بنقل قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط عقب هجوم 7 أكتوبر، الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الفلسطينية حماس على إسرائيل.

ونشر الجيش الأمريكي المجموعة الضاربة يو إس إس جيرالد ر. فورد في شرق البحر الأبيض المتوسط، والمجموعة الضاربة يو إس إس دوايت د. أيزنهاور في الخليج العربي في دعم واضح للكيان الإسرائيلي.