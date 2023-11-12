في لحظات أصبحت جوليا يتيمة الأبوين.. طفلة فلسطينية تنجو وحيدة

وطن – في واحد من مشاهد الحرب المأساوية التي تعيشها غزة تداول نشطاء مقطع فيديو لطفلة فلسطينية فرقها الاحتلال الإسرائيلي عن والديها اللذين استشهدا جراء القصف الإسرائيلي على منزلهم في القطاع المحاصر، وهي في حالة من الخوف والذهول.

وظهرت الطفلة البريئة “جوليا” ذات السنوات الأربع، والخدوش على وجهها وجبهتها وهي تقول باكية: ” قصفوني”، وبقيت صامتة بعدها فيما كان أحد الأشخاص يحاول مواساتها والتخفيف عنها.

وفي مشهد تال بدا الشخص ذاته وهو يحملها ويقول لها: “بتخافي من صوت الصاروخ”.

وترى الطفلة اليتيمة وهي ترفع رأسها إلى الأعلى ويسمع من يخاطبها وهو يقول لها سآخذك إلى “جود”-ابنه لتلعب معه.

عدوان الاحتلال الغاشم على غزة مستمر

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية.

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وفي حصيلة غير نهائية قالت الوزارة، في تقرير لها إن 11025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 27 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 183 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2500 جريح.

وأضافت أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.

وحذرت منظمات حقوقية من تأثيرات الحرب في غزة على أطفال القطاع الذين يشكلون حوالي نصف سكان غزة، معظمهم لم يجربوا الحياة إلا في ظل الحصار والحروب المتكررة مع إسرائيل.

وفي وقت سابق قال “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، إن استشهاد الأطفال والرضع الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر، بلغ معدلا غير مسبوق في تاريخ الحروب، جراء استهدافه المباني والتجمعات السكنية.