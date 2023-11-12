فيديو لاعتقال سيدة داخل الكونغرس الأمريكي.. تهمتها التعاطف مع أطفال غزة

وطن- اعتقلت سيدة أمريكية، داخل مبنى الكونغرس الأمريكي، وذلك بعدما عبرت عن تعاطفها مع الفلسطينيين في ظل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

ووثق مقطع فيديو، لحظة اعتقال السيدة الأمريكية داخل مبنى الكونغرس، وهي تتحدث عن مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال غزة.

وقالت السيدة، بينما كان يتم تكبيلها واعتقالها: ” 4000 طفل (استشهدوا في الحرب).. ما الذي فعله الأطفال لإسرائيل؟.. لا شيء.. إنهم لم يفعلوا شيئا”.

أصوات أمريكية متزايدة تتضامن مع الفلسطينيين

وتتزايد الأصوات الأمريكية على المستويين الشعبي وحتى الرسمي، في إبداء التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالموقف الأمريكي الداعم للمجازر الإسرائيلية في غزة.

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وكثرت دعوات تأييد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بين موظفى الحكومة، فى حين أن آخرين يشعرون بذهول من الصور المستمرة للمدنيين الفلسطينيين الذين يرتقون شهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

استقالة مسؤول بالخارجية الأمريكية

وبجانب التظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا، أثيرت ضجة في الداخل الأمريكي بعد استقالة مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، بسبب نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء الحرب على غزة.

كما أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالغضب من جراء التعامل الهادئ مع زيادة عدد الشهداء من المدنيين في غزة.