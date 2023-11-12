“فش إشي.. ولا حاجة!”.. جريح فلسطيني ينهض من سريره داخل المشفى لطمأنة والدته المكلومة في غزة (فيديو)

وطن- طمأن جريح فلسطيني شاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال38 على التوالي، والدته المكلومة بعد نهوضه من سريره داخل المشفى أثناء تلقيه العلاج.

ونشر النشطاء الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب الفلسطيني الجريح وهو يطمأن والدته المكلومة بعد إصابة ولدها في قصف الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

جريح فلسطيني ينهض من سريره في المشفى لطمأنة والدته

ويظهر في مقطع الفيديو نهوض الشاب الفلسطيني الجريح وهو ينهض من سريره داخل المشفى وإزالة الشاش الأبيض من على رأسه ليطمأن والدته المكلومة على ولدها المصاب خلال تلقيه العلاج، وهو يقول لها: ” فش إشي .. فش إشي.. ولا حاجة!”.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد العملية البطولية التي نفذتها رجال المقاومة الفلسطينية في كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م على طول الشريط الحدودي مع غزة.

اقرأ أيضاً:

مجرزة عائلة النجار جنوب غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1132 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة في قطاع غزة، كان أخرها مجزرة بحق عائلة النجار في مدينة خانيونس غزة، والتي سقط على إثرها العشرات من الشهداء من الأطفال والنساء المدنيين.

وارتقى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تفوق 70%، وأصيب نحو 28 ألف جريح خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى هذه اللحظة.

اقرأ أيضاً: