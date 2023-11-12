سلاح الجو الأردني يبث لقطات لعملية إنزال جوي جديدة لمساعدات طبية في غزة

وطن – نشر سلاح الجو الأردني، الأحد، لقطات من المرة الثانية لتنفيذه إسقاطاً مظلياً لمساعدات طبية في قطاع غزة المحاصر.

المساعدات الطبية تم إسقاطها على غزة بواسطة المظلات، بهدف إمداد المستشفى الميداني الأردني في القطاع المحاصر بها، بالتعاون مع الإمارات وقطر، وفق ما أعلن التلفزيون الأردني.

عملية إنزال جوي لمساعدات طبية في غزة

من جانبها قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – في بيان رسمي – إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، قامت السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بتوجيهات ملكية سامية.

وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بإستمرار إرسال مساعدات طبية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة.

#الأردن

#القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي pic.twitter.com/vfAs18PZY4 — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) November 12, 2023

وذكرت القوات المسلحة الأردنية أن هذه الخطوة؛ تأتي استمراراً لجهود الأردن بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وكان ملك الأردن أعلن عن إنزال “مساعدات طبية عاجلة” جوا في غزة مخصصة لهذا المستشفى، فجر الاثنين الماضي، مؤكدا في حينه أن “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة”.