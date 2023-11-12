الاحتلال يحول مجمع الشفاء لساحة حرب.. عشرات الجثامين مُلقاة أرضا والكلاب تأكلها (شاهد)

وطن- حوّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب، بعدما أطبق الحصار على المجمع.

وعلى وقع القصف المدفعي والجوي الذي لا يتوقف على المستشفى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الجزيرة، أن طائرات مسيرة إسرائيلية لا تتوقف عن إطلاق النار على المستشفى، وتستهدف كل من يتحرك في ساحته.

وأشار أشرف القدرة إلى أنهم وجهوا الكثير من الاستغاثات والمناشدات للمنظمات الدولية والأممية المعنية، لكن دون أي استجابة تُذكر.



عشرات الجثث في ساحة المستشفى

في سياق متصل، شوهد ما لا يقل عن 80 شهيدا ملقاة على الأرض في ساحة المستشفى، فيما يعجز الطاقم الطبي عن فعل شيء تجاه هذه الجثث.

بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش إن جيش الاحتلال يكثف القصف الشديد بجوار مجمع الشفاء الطبي، موضحا أنه لا يُسمَح بدخول الدواء والغذاء، كما أنه لا يُسمح بأي شيء يمكنه أن يخرج أو يدخل إلى المستشفى حتى لو كانت سيارة إسعاف.

وأضاف منير البرش أن هناك مأساة يعيشها المرضى والطواقم الطبية داخل المستشفى الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين.

اقرأ أيضا:

وتابع – في حديثه لقناة الجزيرة مباشر: “بمجرد خروجنا من الشبّاك يكون القناص الإسرائيلي مباشرة في مواجهتنا، بالأمس حاول أحد المرضى النظر من الشبّاك، لكنْ قناص إسرائيلي أطلق عليه الرصاص وأصابه إصابة بالغة في صدره هشمت جميع عظامه”.

ووفقًا لمنير البرش، فقد استُشهد طبيبان وأفراد من عائلتيهما بقصف استهدف المنازل المجاورة للمستشفى، أحدهم بقي ينزف حتى استشهد، وتعذر الوصول إليه بسبب الاحتلال.

الكلاب تأكل الجثث

وتابع: “المشهد مريع فظيع جدًّا، الكلاب لجأت إلى المستشفى بسبب القصف في الخارج، لتجد الجثث ملقاة على الأرض، فتأكل منها، هذه مشاهد لم نكن لنراها في أسوأ كوابيسنا”.

في سياق متصل، اضطر الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء إلى إخراج الرضع حديثي الولادة من الحاضنات بعد الانقطاع الكلي للكهرباء.

أطباء #مستشفى_الشفاء في #غزة يجمعون الأطفال الخدج إلى جانب بعضهم البعض للحفاظ على حرارة أجسادهم قدر الإمكان، بعد الانقطاع الكامل للكهرباء وتوقف عمل الحضّانات.#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/UfybGCuCT4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

ووضع هؤلاء الرضُّع اضطراريا في غرف تفتقر إلى الوسائل الطبية اللازمة، واستشهد رضيعان منهم إثر ذلك.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، أسبوعها السادس مخلفة أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب حتى الآن.

وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قام بقصف العديد منها، فضلا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.