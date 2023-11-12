“أمانة طلعولي لو واحد بس”.. فيديو مؤلم لمُسعفة فلسطينية ذهبت للمكان المستهدف لتتفاجئ بقصف الاحتلال لمنزلها بغزة

وطن- “خيانة وينهم كلهم جوا.. أمانة طلعولي لو واحد بس..”، بتلك الكلمات الموجعة والمؤلمة لمسعفة فلسطينية تفاجئت بقصف منزلها بعد ذهابها للمكان المستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها المستمرة على قطاع غزة.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسعفة فلسطينية أصابتها الصدمة والذهول بعد مفاجئتها بقصف منزلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهي تقول: ” خيانة وينهم كلهم جوا.. يارب .. أمي آه أه”.

أمانة طلعولي لو واحد بس

وأضافت المسعفة المكلومة وهي تبكي على أنقاض منزلها المدمر بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي، ” أمانة ..أمانة طلعولي لو واحد بس.. أستحلفكم بالله لو واحد.. أمانة واحد بس.. اللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها .. لا إله إلا الله”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1133 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة، كان أخرها مجزرة بحق حي سكني لعائلة النجار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الذي راح ضحية تلك المجزرة العشرات من الشهداء في صفوف الأطفال والنساء.

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حصار مشفى الشفاء

وما زال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على العديد من المشافي والمدنيين داخل منازلهم، بعد دخولهم حي الرمال غرب مدينة غزة، وهي مشفى الشفاء والنصر والرنتيسي والعيون، ناهيك عن استهداف أي شخص يتحرك في شوارع الحي من قبل القناصة والطائرات الصغيرة المسيرة في السماء.

والجدير بالذكر، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدءها في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد تجاوزت 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، فيما أصيب أكثر من 28 ألف بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية إلى الآن.

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