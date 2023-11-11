محمد بن سلمان يخرج شخصيا من قاعة قمة الرياض لاستقبال الرئيس الإيراني (فيديو)

وطن – في أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، إلى الرياض للمشاركة في “القمة الإسلامية – العربية” بالرياض.

وكان لافتا الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الإيراني من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرئيس الإيراني في السعودية

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة وصول “رئيسي” إلى مقر انعقاد قمة الرياض، وحرص ولي العهد على الخروج شخصيا من قاعة القمة لاستقبال رئيس إيران الذي يلتقيه لأول مرة.

وحازت هذه اللقطة بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل، الذين ربطوها بتصريحات ابن سلمان السابقة العدائية ضد إيران ومهاجمة قاداتها.

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وفي هذا السياق كتب الإعلامي الجزائري أحمد حفصي: “الجالية التعيسة التي صدعت رؤوسنا بقصة إيران عظم الله أجركم.. الرئيس الإيراني يصل الى الرياض ويحظى باستقبال من طرف ولي العهد.”

هذا والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أيضا، على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض.

وانطلقت، السبت، في العاصمة السعودية القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، بعدما أعلنت خارجية المملكة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين، ليُصار إلى عقدهما كقمة واحدة.

وتأتي هذه القمة في اليوم الـ36 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى وقع توسيع الاحتلال عدوانه مستهدفاً المستشفيات داخل القطاع المحاصر والتي يلجأ إليها آلاف النازحين والمرضى والمصابين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة عقب عملية “طوفان الأقصى” للمقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، ارتقى آلاف الشهداء الفلسطينيين ـ معظمهم من النساء والأطفال ـ فضلا عن آلاف الجرحى والمفقودين.