“كمين بيت ليد”.. جنود إسرائيليون يتطايرون أشلاء في فخ “عبوات” القسام

وطن – نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع مصورة جديدة وثقت فيها إحدى عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية، وتحديدا في قرية “بيت ليد”.

ومنذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، تكبد المقاومة الفلسطينية الاحتلال خسائر فادحة خاصة داخل قطاع غزة.

عناصر القسام يفجرون جنود الاحتلال في كمين محكم

المشاهد التي نشرتها كتائب القسام من عملية “بيت ليد” قالت إنها أسفرت عن مقتل جنديين، واستدراج قوة أخرى في كمين محكم من العبوات الناسفة شرق بلدة “بلعا” الذي لم يعترف به العدو وبقتلاه.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) عناصر القسام في الضفة وهم يستقلون سيارة، ويسيرون بجانب سيارة أخرى يقودها جنود للاحتلال، ليردوا السائق قتيلا.

وفي مشهد لاحق تظهر السيارة وهي مدمرة ومنقلبة وبها جثة جندي إسرائيلي بالزي العسكري.

كما وثق المقطع كيف تم استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين محكم للقسام بالعبوات الناسفة عبر سيارة تم إحراقها، شرق بلدة “بلعا“.

وبمجرد وصول عناصر جيش الاحتلال إلى السيارة المحترقة، تم تفجيرهم بالكامل وظهروا وهم يتطايرون أشلاء في الهواء، وهو الكمين الذي لم يعترف به الاحتلال ولا بقتلاه.

أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية

وكان المتحدث باسم القسام “أبو عبيدة” أكد في كلمة مسجلة له، السبت، أنه تم توثيق “تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري” على قطاع غزة.

وأوضح “أبو عبيدة” أن الكتائب “دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية، وأن المقاومون يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات العدو ودباباته”.

متحدث القسام شدد أيضا في كلمته على أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل داخل قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال، السبت، مقتل 5 جنود وإصابة 6 بينهم ضابطان بجروح خطرة، خلال المعارك الدائرة في القطاع المحاصر.

لترتفع بذلك حصيلة القتلى من الجيش الإسرائيلي إلى 43 منذ بدء العملية البرية داخل القطاع المحاصر في 27 أكتوبر الماضي.