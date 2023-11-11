“الخوارج وحماس”.. داعية كويتي يصفع “مشايخ السلطان” المتصهينين برد ناري

وطن – خرج الداعية الكويتي الشيخ فيصل قزار بتصريح ناري تجاه من يعادي المقاومة الفلسطينية في غزة ويشيطنهم من “مشايخ السلطان”، واصفاً إياهم بالخوارج في حال دعوتهم إلى البراءة من المجاهدين ومقاتلي الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في فيديو نشره حساب “المجلس” الكويتي على منصة “إكس” حديث الشيخ فيصل قزار “عمن يفضلوا التعامل مع الكفار بحجة أن حماس من أصحاب البدع” حسب وصفه وقال: “أخبث هذا الصنف من ينظر للتخاذل بتعداد المساوئ والأخطاء والخوض بالتحليلات السياسية أو يسعى في تنفيذ التوجهات السياسية”.

وأوضح الداعية الكويتي بشأن هذه الفئة التي أشار إليها: “ترى بعضهم يقدم الكافر على المبتدع ويتكلم بما يقول في صالح الكافر المعتدي.. حتى كأنما يعامل المبتدع معاملة الكافر فيقطع عنه الولاء ويدعو إلى البراءة منه”.

فيديو / الشيخ د.فيصل قزار من منبر الجمعة اليوم: من يدعو إلى البراءة من المجاهدين والمقاتلين في غزة ويصفهم بوصف يستلزم الكفر والشرك فهو من الخوارج شاء أم أبى. pic.twitter.com/hTi956obxV — المجلس (@Almajlliss) November 10, 2023

وأكد “قزار” في حديثه عمن يدعو للبراءة من المجاهدين في غزة: “من يقول هذا من هؤلاء هم خوارج شاؤوا أم أبوا.. وإن زعموا أنهم يحاربون الخوارج فهم كذبة وهم من الخوارج.. فهم يعاملون المبتدع معاملة الكافر وهذا هو عين صنيع الخوارج”.

وذكر الشيخ الكويتي أنه من المفترض أن “يعمل الجميع على وقف الاعتداء والحرب على هذا المسلم ـ يقصد المقاومة ـ وإن كان مبتدعاً أو كان ظالماً .. فحرب المسلم مع الكافر لا يمكن الاصطفاف فيه مع الكافر”.

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من هو فيصل بن قزار؟

والشيخ فيصل بن قزار الجاسم، هو إمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في مسجد “كليب مضحي” بمنطقة العارضية في دولة الكويت وهو أيضا خطيب مسجد الشيخ صباح السالم.

قدم الشيخ الكويتي بعض البرامج التلفزيونية على عدد من القنوات مثل قناة العفاسي وقناة المعالي الفضائيتين، وشارك في مؤتمرات إسلامية داخل الكويت وخارجها.

ويأتي حديث الداعية الكويتي بالتزامن مع انتشار فتاوى وأحاديث لرجال دين محسوبون على أنظمة دول عربية، يشيطنون فيها فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس، ويحاولون تشويه صورتها عبر مزاعم وأكاذيب تستند لروايات الاحتلال.