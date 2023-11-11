تقارير: الجيش الإسرائيلي تحت رحمة قوات نخبة القسام.. وجثث جنوده تملأ حي النصر

وطن- تتوالى المعلومات التي تكشف عن تفوق مقاتلي المقاومة الفلسطينية، كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على جيش الاحتلال في المعارك البرية.

ونقل المعلق الجزائري حفيظ دراجي، معلومات عما مؤشرات ما يحدث في المعارك، قائلا في تغريدة على منصة إكس: “تقارير إعلامية متطابقة تقول إن الجيش الإسرائيلي صار تحت رحمة قوات النخبة لكتائب القسام”.

وأضاف: “هناك أنباء عن مقتل 16 جنديا إسرائيليا نتيجة هجوم صاروخي على دباباتهم.. جثث جنود الاحتلال في حي النصر ملقاة على الأرض بجانب ألياتهم المدمرة”.

وتابع: “مصدر إسرائيلي آخر تحدث أيضا عن مقتل قائد المدرعات الإسرائيلية الكولونيل شلداغ زيعور وسكرتيرته المجندة آني عويدان.. ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة”.

تقارير إعلامية متطابقة تقول : أن الجيش الإسرائيلي صار تحت رحمة قوات النخبة لكتائب القسام، وأبناء عن مقتل 16 جنديا إسرائيليا نتيجة هجوم صاروخي على دباباتهم .

جثث جنود الاحتلال في حي النصر ملفات على الأرض بجانب ألياتهم المدمرة .

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مصدر اسرائيلي آخر تحدث أيضا عن مقتل قائد المدرعات… pic.twitter.com/Vxu81vNR2u — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 10, 2023

مقتل قائد المدرعات بجيش الاحتلال

وكان قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور قد قُتل في معارك غرب ‎غزة، وهو أعلى رتبة من بين قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى الآن.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، مقتل ضابط كبير في الجيش وسكرتيرته وإصابة 5 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطيرة خلال معارك غزة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

في حين قالت القناة 14 العبرية نقلا عن المتحدث باسم الجيش: “مقتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور في محور غرب غزة وسكرتيرته المجندة آني عويدان”.

حماس تؤكد عدم صحة بيانات الاحتلال عن قتلاه

وأعلن جيش الاحتلال عن تسجيل نحو 40 قتيلا من ضباطه وجنوده خلال المعارك البرية.

إلا أن حركة حماس، أكّدت أن خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم إعلانه؛ لافتة إلى أن تل أبيب وسّعت دائرة استهدافاتها لمعظم مستشفيات مدينة غزة.