“دون خجل”.. بشار الأسد يحاضر بالزعماء العرب عن الإنسانية ووحشية الاحتلال تجاه الفلسطينيين

وطن – “إن لم تستح فاصنع ماشئت”.. هذا ما جسدته باختصار مشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد في القمة العربية – الإسلامية بالرباض، وفق وصف متابعين، بعدما خرج دون أدنى خجل ليحاضر بالزعماء العرب وأمام وسائل الإعلام ويقول إن الاحتلال الإسرائيلي تفوق على نفسه في القتل والهمجية، متناسيا جرائمه بحق السوريين التي فاق بعضها جرائم الاحتلال بمراحل.

وفي الوقت الذي قتل فيه نظامه ويواصل قتل السوريين واعتقالهم أكثر مما قتلته إسرائيل، خرج بشار الأسد في الرياض التي استقبلته وتسعى لتعويمه كما الأنظمة الخليجية الأخرى ليقول بأن غزة ليست القضية وإنما فلسطين هي القضية.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، السبت، قمة استثنائية مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مخصصة لبحث الوضع في قطاع غزة.

بشار الأسد: إسرائيل تفوقت على نفسها في القتل والهمجية.

تخيلوا.. بشار الأسد يجلس بين عشرات الزعماء ويقول هذا الكلام دون خجل، وأقسم لكم إن ما يدور ببالكم الآن دار ببالهم كلهم ومع ذلك دعوه وصافحوه وقبلوه

فهل هؤلاء يتوقع أحد منهم أي خير لأهل غزة؟ pic.twitter.com/4jIhQnAIgC — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 11, 2023

حديث بلا خجل

وعلق الصحفي السوري قتيبة ياسين على كلمة الأسد بالقول: “تخيلوا.. بشار الأسد يجلس بين عشرات الزعماء ويقول هذا الكلام دون خجل، وأقسم لكم إن ما يدور ببالكم الآن دار ببالهم كلهم ومع ذلك دعوه وصافحوه وقبلوه. فهل هؤلاء يتوقع أحد منهم أي خير لأهل غزة؟”.

وفي تغريدة أخرى على منصة “إكس” تساءل ياسين: “بالله عليكم هل هذا وجه إنسان معزوم على عرس أم معزوم للحديث عن مجزرة ومذبحة ونكبة ومأساة قد تغيّر وجه الشرق الأوسط؟”.

وأضاف الصحفي السوري: بالله عليكم هل هكذا يتصرف الإنسان الطبيعي؟ على الأقل اخفي فرحك ومثّل الحزن أمام جماعة المحور!”.

بالله عليكم هل هذا وجه إنسان معزوم على عرس أم معزوم للحديث عن مجزرة ومذبحة ونكبة ومأساة قد تغيّر وجه الشرق الأوسط؟

بالله عليكم هل هكذا يتصرف الإنسان الطبيعي؟

على الأقل اخفي فرحك ومثّل الحزن أمام جماعة المحور!#GazaHolocaust #GenocideinGaza #Gaza pic.twitter.com/H0HH7a69AN — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 11, 2023

وكان ناشطون سوريون وعرب انتقدوا ظهور بشار الأسد وهو يكاد “ينفجر ضاحكاً في القمة التي من المفترض أنها تناقش مأساة إنسانية وحرب وحشية على قطاع غزة.

القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تأتي حسب الخارجية السعودية “استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة رغم مرور أكثر من 35 يوماً على الحرب الوحشية الإسرائيلية.