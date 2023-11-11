بريطانيا تلغي تأشيرة دخول معتز مطر وتضعه على قائمات المراقبة بسبب غزة

وطن- وقالت الصحيفة البريطانية، إنه تم إلغاء تأشيرة معتز مطر بسبب دعمه لحركة حماس في مسيرة مؤيدة لفلسطين.

وبحسب الصحيفة، فإن معتز مطر هو أول أجنبي يتم إلغاء تأشيرة دخوله من قبل وزارة الداخلية البريطانية بسبب دعمه لحركة حماس.

وأشارت إلى وضع معتز مطر على قائمة المراقبة، ما يعني أنه لا يستطيع العودة إلى بريطانيا مُجددا.

خطط لقمع الرعايا الأجانب في بريطانيا

وقالت الصحيفة: “هذا هو الطرد الأول الذي تقوم به سويلا برافرمان وزيرة الداخلية ، وروبرت جينريك وزير الهجرة، منذ الإعلان عن خطط لقمع الرعايا الأجانب بسبب سلوكهم أو تعليقاتهم في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر”.

وقال وزير الهجرة: “لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح على الإطلاق مع زوار المملكة المتحدة الذين يسيئون استخدام امتياز التأشيرة”.

اقرأ أيضا:

وأضاف: “أي فرد يفكر في إتباع هذه الدعوى في الأيام والأسابيع المقبلة، لا شك في أننا سنستمر في إلغاء التأشيرات حيثما كان ذلك مطلوبًا.. لن نتسامح مع التطرف في شوارعنا”، وفق تعبيره.

مقابلة مهمة مع قيادي بحماس

وكان معتز مطر، قد أجرى مقابلة مباشرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع عبد الحكيم حنيني الذي شارك في تأسيس كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الضفة الغربية في التسعينيات.

واستعرضت الصحيفة، جانبا من تعليقات معتز مطر في أعقاب عملية طوفان الأقصى قائلة إنه احتفى بهذه الهجمات.

وأشارت إلى أن معتز مطر منتظم للمملكة المتحدة، وقد غادر البلاد منذ فترة، لكن قوة الحدود ستمنعه ​​من العودة بعد إدراجه على قائمة المراقبة.