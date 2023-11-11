بأكفانٍ ملطخة بالدماء.. جماهير ريال سوسيداد يُجددون تضامنهم مع فلسطين بطريقة فريدة (فيديو)

وطن- ارتدى عددٌ من جماهير ريال سوسيداد الإسباني أكفانٍ بيضاء ملطخة بالدماء رافعين أعلام فلسطين داخل مدرجات ملعب (أنويتا)، خلال مباراة فريقهم أمام بنفيكا البرتغالي، لتجديد تضامنهم مع أهل فلسطين بغزة، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال36.

ويُظهر في مقطع الفيديو المتداول، عددٌ من جماهير نادي ريال سوسيداد وهم يدخلون مدرجات ملعب المباراة مرتدين أكفانٍ بيضاء ملطخة بالدماء عليها، رافعين أعلام دولة فلسطين، تعبيراً عن تضامنهم مع فلسطين بطريقة فريدة ومميزة من نوعها على مستوى ملاعب كرة القدم.

كما وانتهت المباراة بفوز ريال سوسيداد على نظيره بنفيكا البرتغالي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسات الدوري الأوروبي 2023-2024.

تضامن جماهير ريال سوسيداد مع فلسطين

وليست المرة الأولى التي تتضامن فيها جماهير ريال سوسيداد مع الشعب الفلسطيني، بل سبق ذلك قيام الجماهير داخل المدرجات برفع الأعلام الفلسطينية، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري من بيوتهم من الشمال والتوجه نحو جنوب قطاع غزة بحق المدنيين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإلى يومنا هذا.

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1130 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، لعل أبرزها مجزرة مشفى المعمداني ومخيمات جباليا والبريج والمغازي والشاطئ والمدراس التي تأوي النازحين وغيرها.

الحرب الإسرائيلية على غزة

وقد راح ضحية تلك المجازر البشعة المئات من الشهداء في صفوف الأطفال والنساء، في ظل الصمت والتأييد الدولي وتخاذل عربي على ما يحدث في غزة.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني بحق المدنيين بنسبة تفوق نسبة 70%، فيما أصيب ما يزيد عن 27 ألف بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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