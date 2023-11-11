البرغوثي ينقلب على نصر الله بعد قصائد المدح: “إن لم يكن الآن فمتى؟!”

وطن – زعم أستاذ العلوم السياسية والشاعر الفلسطيني، تميم البرغوثي أن زعيم حزب الله اللبناني “قادر على توسيع الحرب، أوقادر على الأقل أن يهدد بتوسيع الحرب تهديداً يصدقه العدو فيرتدع، ولكن تجنبه لهذين الخيارين مقلق، ومحزن”، ووجه “البرغوثي” انتقادات لنصرالله جعلت الشاعر الفلسطيني نفسه محل سخرية واسعة لامتداحه زعيم الحزب سابقا ودعمه المطلق له.

جاء ذلك في سياق تعليق “البرغوثي” الذي عرف بتأييده لما يسمى “محور المقاومة” في سوريا ولبنان وإيران، على خطاب حسن نصر الله المخيب للآمال.

تميم البرغوثي يهاجم حسن نصرالله

وأشار تميم البرغوثي في تغريدة له إلى أن الشيء الوحيد الجدير بالذكر في خطاب حسن نصر الله ربما قوله أن “الميدان الشمالي يتوسع…لكن توسعه-كما قال- بطيء ومتدرج وغير فعال ولا رادع للعدو عما يفعل في غزة…ثم، إن لم يكن الآن فمتى؟”

وأضاف في التغريدة ذاتها أن “هذه السياسة خطرة على المقاومة في غزة وفي لبنان وفي الإقليم”.

وتابع بنبرة انتقاد لحزب الله وزعيمه حسن نصرالله: “ما نفع الحلف إن لم ينفع الآن…ثم هو إن لم يحارب اليوم لن يصدق أحد في لبنان أنه سيحارب في يوم من الأيام، ولهذا مترتباته الخطيرة على شرعية سلاحه وتماسك لبنان الداخلي”.

وأعرب تميم البرغوثي عن أمنيته بأن “يتغير موقف نصر الله قريباً أو أن يفرض عليه الميدان هذا التغيير”، مضيفاً أن “كل يوم يمر تدفع ثمنه عائلات بأكملها تُباد.”

واستدرك أن “كل سلاح خارج غزة لا يستخدم لحمايتها الآن مدان، وحين يستخدم فليستخدم لرفع البلاء عن الناس لا لرفع العتب”.

ويشار إلى أن تميم البرغوثي، كان من أشد المؤيديين لحزب الله ويدعم رئيسه حسن نصرالله دعم مطلق، وسبق أن نظم فيه العديد من قصائد المدح.

نشطاء: “البرغوثي” اكتشف الحقيقة مؤخرا

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل “موقع إكس”-تويتر سابقاً- بخصوص ماقاله البرغوثي بين مؤيد له، ومن رأى أن اكتشافه بخذلان محور الممانعة جاء متأخراً، وأن عليه أن يعيد حساباته ويختار موقفه من جديد.

وعلق”عمر زهير”: “لأن غزة تُجيد اللّعب أخذت من الحلف ما تريد، ولم تحسب بحسبانها نُصرةً واحدةً من أيّ جبهةٍ من جبهات الحلف الواهن”.

واستدرك: “لقد استأسد الحلف حين كانت المعركة تهدف لإضعاف الجبهات وإشغالها، وصار نعامةً يوم بدأ الوطيسُ مع العدو”.

وقال “محمد الضبياني” مخاطباً البرغوثي: “تأخرت كثيرا في الإدراك أن ألد أعداء فلسطين بعد الصهاينة هي إيران ومليشياتها الإرهابية، التي فككت المجتمعات وفخخت الحياة وأحالت أربع دول عربية إلى خراب”.

اقرأ أيضا:

وفي السياق ذاته علق”مضر” بنبرة ساخرة: “الناس كلها فهمتها ع الطاير بعد الثورة السورية بـ 2011 بينما فهمها تميم البرغوثي بـ 2023 .”

ورأى “عمار القدس” أن حسن نصر الله شخص لديه حسابات طائفية تجعله يكتفي بالمناوشات على الحدود، “وهو غير مستعد لدخول حرب شاملة لعيونك وعيون غزة وحماس والقدس وغيرها”.

وقال “هــشــام” مخاطباً تميم البرغوثي: “جدير بك أن تحزن على ماضيك التشبيحي لمحور المقاولة والمماتعة، طيلة 13 وأنت تلعق أحذيتهم ذق من نفس الكأس”.

فيما وصف “ابراهيم الأصيل” البرغوثي “بالشاعر الفاشي الداعم للقتل والتدمير وللأنظمة والمنظمات العقائدية الطائفية وللحلول الصفرية.”

وتابع: “لم يكتب لاديولوجيا مثل اديولوجيتك يوما الاستمرار لأنها ببساطة معادية للحياة وتسعى لأي نصر فاشي ولو على جثث البشر وأنقاض مدنهم”.