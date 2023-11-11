أبو عبيدة: الاحتلال يسعى لصورة نصر مزيف على بحر من دماء الأبرياء ونواصل تمريغ أنفه (فيديو)

وطن – قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، إن المقاومة الفلسطينية تواصل تمريغ أنف الاحتلال الإسرائيل وجيشه الهمجي منذ السابع من أكتوبر وحتى الوقت الحالي.

وأوضح أبو عبيدة أن المقاومة وثقت حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية كليا أو جزئيا، منها أكثر من 25 آلية خلال أربع وعشرين ساعة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأضاف أن “المجاهدين ينصبون الكمائن للقوات الإسرائيلية المتحصنة في البنايات المهدومة، والأماكن المستهدفة، والأرض المحروقة”.

ملحمة تاريخية في غزة

ولفت متحدث القسام إلى استهداف حشود القوات الراجلة للاحتلال بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد وبالمسيرات المفخخة وقذائف الهاون.

وقال أبو عبيدة في كلمة له إن غزة تشهد ملحمة تاريخية خالدة لم تمحها جرائم المحتل البشعة والمتواصلة والتي يحاول من خلالها غسل عار هزيمته المدوية.

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وأشار إلى أن ما يحدث في غزة اليوم، على الأرض في الحرب الصهيونية هو أن الآلة الإسرائيلية الأمريكية الغاشمة المزودة بمئات آلاف الأطنان من المتفجرات تقوم بالدك والتدمير التدريجي لمئة متر أمامها بكل أشكال القصف الهمجي.

جرائم الاحتلال مستمرة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي وفق أبو عبيدة سفك دماء آلاف الأطفال والنساء والأبرياء، وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبيوت المدنية.

وأكد أبو عبيدة أن الدبابات تتقدم فوق الدمار لكنها تواجه بالرغم من ذلك بمقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسارات التوغل؛ ليخرج مجاهدونا من فوق الأرض وتحتها في كل شبر يتقدمون فيه، ويدمرون دباباته ومدراعاته وجرافاته ويدكون أماكن تحصن جنوده”.

وتابع بأن الإنجاز الوحيد للاحتلال هو المجازر البشعة التي يقوم بها العدو من خلال قصف المستشفيات.

ويعبر ذلك عن “رغبة قيادة العدو الفاشلة والمهزومة في الانتقام السهل والمريح؛ في استدعاء صورة نصر على بحر من دماء الأبرياء” وفق أبو عبيدة.